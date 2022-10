POL-SE: Hasloh - Zeugen nach versuchter Brandstiftung gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Montagabend (24.10.2022) ist es in der Straße "Opm Blockhorn" in Schenefeld zum Brand einer überdachten Terrasse an einer städtischen Unterkunft gekommen. Der Brand der Überdachung wurde gegen 21:20 Uhr durch Anwohner gemeldet. Unter dem an einen Fahrradschuppen grenzenden Terrassendach befand sich eine Outdoorküche. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus wurde durch die ...

mehr