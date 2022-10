POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Brand einer überdachten Terrasse

Bad Segeberg (ots) - In Wedel ist es wieder zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten gekommen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (24.10.2022) drangen Unbekannte in der Straße "Am Redder" in Waldorfkindergarten ein. Auch in der Küsterstraße kam es zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen zum Einbruch in eine Kita. Beamte des Wedeler Polizeireviers nahmen am Montagmorgen Strafanzeigen auf und veranlassten die ...

