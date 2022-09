POL-PDMT: Alkoholisierter PKW-Fahrer in Selters

Hachenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstages, vermutlich zwischen 04:00 und 07:00 Uhr, wurde in Hachenburg, in der Straße "In der Burgbitz", ein junger Husky, vom Grundstück des Hundebesitzers entwendet. Der Hund hat komplett weißes Fell und ist daher sehr auffällig. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben, werden gebeten, dies der Polizei Hachenburg mitzuteilen (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: ...

