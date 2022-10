POL-SE: Wedel - Einbrüche in Kindertagesstätten

Bad Segeberg (ots) - In der Dorfstraße in Heidmühlen zwischen Kreienhorst und Rieshorner Weg ist es am vergangenen Donnerstag (20.10.2022) zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 14:30 und 23:00 Uhr in das Wohnhaus ein und entwendeten Schmuck. Eine Streife der Polizeistation Trappenkamp nahm eine Strafanzeige auf. Die Ermittler der ...

mehr