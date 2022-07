Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Adendorf - Sachbeschädigung in der Sparkasse - Hinweise ++ Dannenberg - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall ++ Uelzen - Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 71 ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 25.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Handy und Smartwatch entwendet - Hinweise

Am Nachmittag des 24.07. entwendeten Unbekannte aus einem kurzzeitig abgelegten Rucksack am Kreidebergsee ein Handy und eine Smartwatch. Der Zeitraum lag zwischen 17:30 Uhr und 18:15 Uhr. Der Sachschaden liegt bei gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Kupferrohre entwendet - Wohnung steht unter Wasser - Hinweise

Zwischen dem 20.07. und dem 24.07. entwendeten Unbekannte aus einer Wohnung im Untergeschoss eines Mehrparteienhauses im Blümchensaal mehrere Meter Kupferrohr. In der Folge lief die Wohnung bis auf eine Höhe von gut 30cm voll Wasser. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Kirchgellersen - Sportplatz mit Pkw befahren - Zeugenhinweise

Im Zeitraum zwischen dem 23.07. und dem 24.07. befuhren Unbekannte den Sportplatz am Einemhofer Weg mit einem unbekannten Fahrzeug. Aus diesem Grund wurden Teile des Rasens zerstört. Zudem wurden Bauzäune auf dem Gelände umgeworfen. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Adendorf - Sachbeschädigung in der Sparkasse - Hinweise

In der Nacht vom 23.07. auf den 24.07. beschädigten Unbekannte eine doppeltverglaste Scheibe einer Innentür der Sparkasse im Kirchweg im dortigen Automatenbereich. Der Sachschaden an der Scheibe liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Barendorf - Durchsuchung nach Zeugenhinweis - "Person springt aus fahrendem Pkw"

Bereits am 15.07. wurde berichtet, dass am 14.07. ein 27-Jähriger im Bereich Barendorf aus einem fahrenden Auto gesprungen war. (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59488/5274261)

Im Rahmen des Zeugenaufrufes erhielt die Polizei Lüneburg konkrete Hinweise auf den gesuchten schwarzen Pkw. Aus diesem Grund wurde über die Staatsanwaltschaft Lüneburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Halters im Landkreis Lüchow-Dannenberg erwirkt. Diese fand bereits in der letzten Woche statt und führte zum Auffinden des benutzten Pkw VW Golf. Eine 32-Jährige und ein 34-Jähriger aus dem Landkreis stehen im Verdacht den 27-Jährigen aus Hamburg in ihrem Pkw transportiert zu haben. Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker (Elbe) - Kennzeichen vom Motorrad entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 23.07. und dem 24.07. entwendeten Unbekannte das Kennzeichen eines Motorrades der Marke Honda von einem Grundstück in der Dannenberger Straße.

Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Hitzacker (Elbe) - Pedelec am Bahnhof entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 23.07. auf den 24.07. zwischen 19:00 Uhr und 01:00 Uhr wurde ein angeschlossenes Pedelec der Marke Prophete am Bahnhof entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Dannenberg - Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugenhinweise

Am Abend des 24.07. kam es auf der Kreisstraße 13 zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr vermutlich mit einem Pkw Audi die K13 in Richtung Dannenberg. Im Zuge eines Überholmanövers hielt der Autofahrer einen zu geringen Abstand zu einem vorausfahrenden 15-Jährigen mit seinem Motorroller. Dieser musste daraufhin ausweichen und stürzte. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Büroräume - Zeugenhinweise

Zwischen dem 22.07. und dem 25.07. brachen Unbekannte über ein Fenster in eine Firma in der Junkerstraße ein. In einem Büroraum wurde ein Wertgelass gewaltsam geöffnet und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Lüder/Soltendieck, OT. Thielitz - Waldboden mit Baumbestand geriet in Brand - Hinweise

Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten am 24.07. gegen 15:30 Uhr an einem Waldweg, circa 100 Meter abseits der Kreisstraße 63, gut 50 Quadratmeter Waldboden mit Baumbestand in Brand. Durch den rechtzeitigen Einsatz der Feuerwehr Langenbrügge konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert und der Brand gelöscht werden.

Zu einem weiteren Waldbrand kam es gegen kurz nach 16:00 Uhr im Ortsteil Thielitz in einem Waldgebiet ebenfalls gut 100 Meter von der Kreisstraße 63 entfernt. Auch dort gerieten gut 50 Quadratmeter in Brand, welche durch mehrere alarmierte Feuerwehren der Samtgemeinde Aue gelöscht wurden. Die Ursache ist ebenfalls noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-865980, entgegen.

Uelzen, OT. Holdenstedt - Mähdrescher brennt - Stoppelacker beschädigt

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Abend des 24.07. gegen 19:30 Uhr zu einem Brand eines Mähdreschers auf einem Feld an der Borner Straße. In der Folge wurden gut 50 Quadratmeter Stoppelacker beschädigt. Die Feuerwehren Holdenstedt, Uelzen und Klein Süstedt waren im Einsatz und konnten ein weiteres Ausbreiten des Brandes erfolgreich verhindern.

Oetzen - Fahrt unter Alkoholeinfluss

In der Nacht zum 25.07. wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Lüneburger Straße festgestellt, dass ein 20-Jähriger mit seinem Pkw BMW unter Alkoholeinfluss stand. Dieser führte sein Fahrzeug mit mehr als 1,4 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen - Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 71 - Fahrerin schwer verletzt

Am Abend des 24.07. kam es auf der Bundesstraße 71 im Bereich Veerßen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 51-jähriger Fahrer beabsichtigte mit seinem Pkw Ford Mondeo von der Bauernstraße nach rechts auf die Soltauer Straße einzubiegen. Hierbei holte er nach ersten Erkenntnissen zu weit aus und stieß nahezu frontal mit einer 28-Jährigen und ihrem Pkw Audi A5 zusammen. Diese war mit ihrem Pkw auf der Soltauer Straße in Richtung Soltau unterwegs. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Klinikum verbracht. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 17.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Bad Bodenteich - Diesel aus Baustellenbereich entwendet - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 23.07. und dem 25.07. entwendeten Unbekannte aus zwei Baumaschinen von einer Baustelle in der Sebastian-Kneipp-Straße Dieselkraftstoff. Die Diebe mussten hierfür die Bauumzäunung überwinden und entwendeten daraufhin gut 90 Liter Diesel. Der Sachschaden liegt bei knapp 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-865980, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell