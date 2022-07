Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Drögennindorf - Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang - Hinweise ++ Wrestedt - Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 15.07.2022

Lüneburg

Drögennindorf - Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang - Hinweise

Am Morgen des 14.07. kam es gegen 11:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 209 im Bereich Drögennindorf. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer überholte einen bisher unbekannten weiteren Fahrzeugführer auf der B209 in Fahrtrichtung Amelinghausen. Hierbei übersah dieser eine entgegenkommende 59-Jährige mit ihrem Pkw BMW. Dieser musste ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dabei touchierte sie rechtsseitig die Leitplanke und der Pkw wurde beschädigt. Der Überholende entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei gut 3000 Euro.

Hinweise zu dem überholten Pkw, als auch zu dem Unfallverursacher, nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüneburg - Lkw-Fahrer beschädigt Gehweg beim Wenden - Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 14.07. gegen 12:30 Uhr in der Einmündung Gerhart-Hauptmann-Straße Ecke Hölderlinstraße. Ein bisher unbekannter Fahrer eines Sattelschleppers wendete in der Einmündung und überfuhr gemäß Zeugenaussagen einen dortigen Fußgängerüberweg. Durch das Überfahren wurden mehrere Gehwegplatten beschädigt, da diese aufgrund der Last brachen. Der Fahrer des Lkw flüchtete in der Folge. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Barendorf - Person springt aus fahrendem Pkw - Zeugen gesucht

Am 14.07. kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Freiheitsberaubung zum Nachteil eines 27-jährigen aus dem Bereich Hamburg. Dieser wurde gegen 19:20 Uhr durch Zeugen an der Bundesstraße 216 im Bereich Barendorf aufgegriffen. Die Person war gefesselt und gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen ihren Willen von Hamburg weggefahren worden sei und aus dem Pkw gesprungen sei. Der bisher unbekannte Pkw, vermutlich ein schwarzer VW Golf, flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Hintergründe sind, auch nach einer ersten Vernehmung des Opfers, derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Zeugen die Hinweise zu dem schwarzen Pkw geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Barendorf, Tel. 04137-808870.

Lüneburg - Kennzeichen vom Pkw entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 14.07. auf den 15.07. entwendeten Unbekannte das hintere Kennzeichenschild eines geparkten Pkw. Dieser befand sich auf einem Parkplatz an der Graf-von-Moltke-Straße.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Rullstorf - Unbekannter verliert Unterlegkeil - Pkw und Fahrbahn beschädigt - Zeugenhinweise

Bereits am 21.06. gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Boltersener Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer verlor einen Unterlegkeil, vermutlich für einen Lkw. Ein Fahrzeugführer eines Pkw Jeep fuhrt mit beiden Pkw-Reifen über diesen Keil, sodass diese platzten. Dabei wurde zudem der Asphalt beschädigt. Es entstand somit ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Trebel - Kradfahrer mit Beiwagen stürzt und verletzt sich leicht

Am Morgen des 14.07. kam es zu einem Motorradunfall auf der Bundesstraße 493 in Trebel. Ein 83-jähriger Fahrer eines Motorrades mit Beiwagen verlor beim Abbiegen auf die B493 in Richtung Lüchow die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überfuhr daraufhin den Gehweg und stürzte daraufhin auf die linke Fahrzeugseite. Bei dem Sturz verletzte sich der 83-Jährige leicht. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Uelzen

Uelzen - 47-Jähriger Dieb gibt sich als LKA-Beamter für Testdiebstähle aus

Am Morgen des 13.07. kam es gegen kurz vor 10:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der St.-Viti-Straße. Ein 47-Jähriger entwendete unter anderem einen Tischgrill und Alkohol. Nach dem Passieren des Kassenbereiches wurde er angesprochen und gab an LKA-Beamter zu sein und "Testdiebstähle" durchzuführen. Dies wurde ihm durch Angestellte nicht geglaubt, sodass er diese im Nachgang bedrohte. Der Wert des Diebesgutes lag bei gut 100 Euro. Da es sich bei dem Dieb um keinen LKA-Beamten handelte wurden Strafverfahren, unter anderem wegen Amtsanmaßung und Ladendiebstahls eingeleitet.

Uelzen - Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am frühen Abend des 14.07. wurde ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer im Bohldamm bei einer Kollision leicht verletzt. Dieser befuhr den Bohldamm in Richtung Veerßer Straße auf dem dortigen Schutzstreifen. Eine 32-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda fuhr in gleicher Richtung und beabsichtigte nach rechts in die von-Estorff-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pedelec-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Rosche - Marode Handgranaten durch Kampfmittelräumdienst gesprengt - Polizei ermittelt

Am Vormittag des 14.07. wurde im Bereich der Deponiestraße durch einen Zeugen eine Pappkiste mit mutmaßlich mehreren Handgranaten gefunden. Durch den alarmierten Kampfmittelräumdienst wurden die Granaten übernommen und in der Folge in Absprache mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Rosche in den Abendstunden auf freier Fläche kontrolliert gesprengt. Die Granaten wiesen einen maroden Zustand auf und wurden mutmaßlich ausgegraben. Die Polizei ermittelt.

Wrestedt - Pkw-Fahrer kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Abend des 14.07. gegen 23:50 Uhr in der Groß Bollenser Straße. Ein 21-jähriger Fahrer eines Pkw Renault befuhr innerorts eine Rechtskurve und kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte an der Kreuzung Poststraße mit einem Baum. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Da der Verdacht bestand, dass der 21-Jährige alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell