POL-LG: ++ Neu Darchau/Boizenburg - Polizei findet bei Gewässerüberwachungsflug leblosen Körper in der Elbe - vermisster Kanu-Fahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit tot aufgefunden ++

++ Neu Darchau/Boizenburg - Polizei findet bei Gewässerüberwachungsflug leblosen Körper in der Elbe - vermisster Kanu-Fahrer mit hoher Wahrscheinlichkeit tot aufgefunden ++

Am Vormittag des 15.07. wurde durch die Hubschrauberstaffel der Polizei Niedersachsen gemeinsam mit Polizeibeamten der Wasserschutzpolizei Scharnebeck ein Gewässerüberwachungsflug über der Elbe durchgeführt, um nach dem vermissten 61-jährigen Kanu-Fahrer zu suchen. In den Mittagsstunden wurde durch die Hubschrauberbesatzung ein lebloser Körper im Bereich des Elbeufers auf der mecklenburg-vorpommerischen Seite zwischen Gothmann und Boizenburg festgestellt. Unverzüglich wurde das Boot der Wasserschutzpolizei Scharnebeck nachgeführt, die Feuerwehr Boizenburg und auch die Wasserschutzpolizei Dömitz alarmiert. Höchstwahrscheinlich handelt es sich, aufgrund der Bekleidung und aufgefundener persönlicher Gegenstände, bei dem Toten um den 61-jährigen Kanu-Fahrer welcher, wie von hier berichtet, am frühen Morgen des 09.07. im Bereich Neu Darchau mit einem Kanu gekentert war. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr, DLRG und Polizei hatten mit Unterstützung eines Hubschraubers und einer Drohne über Stunden nach dem Vermissten gesucht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Ludwigslust.

