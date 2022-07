Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Hund auf Bundesstraße 4 - Pkw weichen aus und kollidieren miteinander ++ Uelzen - Einbruch in Lager- und Geschäftsgebäude ++ Schnega - Trotz Fahrerlaubnissperren mit dem Pkw unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 13.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Hund auf Bundesstraße 4 - Pkw weichen aus und kollidieren miteinander

Zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines freilaufenden Hundes kam es am frühen Abend des 12.07. Gegen kurz vor 18:00 Uhr lief ein Hund zwischen den Anschlussstellen Ebensberg und Adendorf in Richtung A39 auf die Ostumgehung. Eine auf dem rechten Fahrstreifen befindliche 43-Jährige mit ihrem VW Lupo musste daher stark abbremsen. Ein dahinterfahrender 50-Jähriger mit seinem VW Touran konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Dort kollidierte dieser mit einem VW Crafter. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 5000 Euro. Der Hund wurde nicht verletzt und die Besitzerin konnte ausfindig gemacht werden. Gegen diese wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

Lüneburg - Zwei Täter berauben jungen Mann - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 12.07. kam es gegen 01:30 Uhr in der Ilmenaustraße zu einem Raub zum Nachteil eines 48-Jährigen. Dieser wurde nach ersten Erkenntnissen durch zwei männliche Personen unter vorgehaltenem Messer bedroht und musste daraufhin seine Geldbörse aushändigen. Die beiden Männer flüchteten im Anschluss. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Personenbeschreibung der Täter:

Person 1: - männlich - circa 170cm - schlank - dunkler Teint - schwarze Haare (Deckhaar etwas länger) - schwarzer Trainingsanzug mit weißen Streifen - dunkle Sportschuhe

Person 2: - männlich - circa 170cm - schlank - dunkler Teint - weißer Trainingsanzug - weiße Turnschuhe - dunkler Drei-Tage-Bart

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Outdoorpool beschädigt - Zeugenhinweise

Zwischen dem 11.07. und dem 12.07. beschädigten Unbekannte einen Outdoorpool im Kleingarten am Marderweg. Dieser wurde durch einen Schnitt in die Plane zerstört. Zudem wurde ein Gartenschlauch zerschnitten. Der Sachschaden liegt bei gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg/Kirchgellersen - Betäubungsmittel nach Verfolgungsfahrt sichergestellt

Im Verlaufe des 12.07. entwendeten zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen im Bereich Lüneburg einen Roller und fuhren mit diesem im Stadtgebiet, unter anderem auf Gehwegen, umher. Auffällig hierbei war, dass die beiden jungen Fahrer keinen Helm trugen und deswegen Passanten darauf aufmerksam wurden und die Polizei informierten. Durch eine Streife konnte der Roller am Nachmittag im Stadtgebiet mit den beiden Jungen ausfindig gemacht werden, diese nutzten jedoch einen Baustellenbereich, um vor der Polizei zu flüchten, sodass diese außer Sichtweite gerieten. Gegen 19:30 Uhr erhielt die Polizei Lüneburg erneut eine Meldung darüber, dass ein Roller soeben einen Verkehrsunfall in der Bögelstraße verursacht habe und Richtung Reppenstedt geflüchtet sei.

Durch Polizeibeamte konnte der Roller dann kurzzeitig danach zwischen Reppenstedt und Kirchgellersen festgestellt werden. Dieser entzog sich erneut einer polizeilichen Kontrolle durch Flucht. Die beiden Jugendlichen fuhren, vermutlich aufgrund Unwissenheit über die Straßenverhältnisse, in einen Graben und flüchteten im Bereich der Industriestraße zu Fuß weiter. In der Folge konnten sie durch die Polizei gestellt werden. Bei den 13 und 15 Jahre alten Jungen konnte im Rahmen einer Kontrolle unter anderem Marihuana sichergestellt werden. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, u.a. wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Polizei ermittelt - Jugendliche durch jungen Mann sexuell bedrängt

Nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 13.07.22 auf dem "Festivalgelände" an der Landesstraße 261 zwischen den Ortschaften Jeetzel und Lüchow ermittelt die Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten mehrere Jugendliche und Heranwachsende im Rahmen eines Abschlusszeltens auf dem Gelände gefeiert und dort auch genächtigt. Abseits der eigentlichen Feier wurde eine Jugendliche gegen 00:15 Uhr durch einen jungen Mann sexuell bedrängt und auch geküsst. Das Mädchen drückte den jungen Mann weg, so dass dieser verschwand. Der Mann war vermutlich ca. 180 cm groß, hatte kurze, wellige schwarze Haare, einen dunklen Teint und trug ein dunkelblaues Shirt. Die Polizei ermittelt mit Nachdruck. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Wustrow - Quad benutz - wieder aufgefunden

Ein Quad Kawasaki stahlen Unbekannte in den Abendstunden des 12.07.22 von einem Bewohnerparkplatz in der Lange Straße und fuhren damit weg. Das Fahrzeug konnte am heutigen Tage unweit des Ortes in der Jeetzel festgestellt und geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Schnega - Trotz Fahrerlaubnissperren mit dem Pkw unterwegs

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 70 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford. Die Beamten hatten den Mann in den Morgenstunden des 12.07.22 in der Lange Straße kontrolliert. Dabei stellten sie gegen 09:30 Uhr fest, dass der Mann keinen aktuellen Führerschein besaß und gegen ihn eine entsprechende Fahrerlaubnissperre erteilt worden war.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Lager- und Geschäftsgebäude

In die Räumlichkeiten eines Lager- und Geschäftsgebäudes in der Niendorfer Straße brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 11.07.22 ein. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Metalllagertür ins Gebäude ein, durchsuchten die verschiedene Räume und nahmen ein Laptop, diverse Küchenunterbaulampen sowie weitere Lampen mit. Es entstand ein Schaden von mehr als 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs - 0,9 Promille

Einen 51 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 13.07.22 in der Celler Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis stellten die Beamten gegen 00:15 Uhr den Einfluss von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Geldbörse verschwindet beim Einkauf

Die Geldbörse einer 78-Jährigen verschwand in den Nachmittagsstunden des 12.07.22 bei einem Einkauf in einem Markt in der Holdenstedter Straße. Der Verlust wurde an der Kasse gegen 17:15 Uhr bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell