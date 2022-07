Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Personalkarussell dreht sich" -> "neue Führung" bei der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen ++ Vorstellung des Leiter ZKD, POR Holger Burmeister, und Leiter Einsatz, POR Wilfried Reinke ++

Lüneburg (ots)

"Personalkarussell dreht sich" -> "neue Führung" bei der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen ++ Vorstellung des Leiter ZKD, POR Holger Burmeister, und Leiter Einsatz, POR Wilfried Reinke

Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen - Nord-Ost-Niedersachsen

Personelle Veränderungen ... mit Polizeioberrat Holger Burmeister und Polizeioberrat Wilfried Reinke hat die Polizei in der Region seit Juli eine neue "Führung". Der 52 Jahre alte Holger Burmeister hat als neuer Leiter des Zentralen Kriminaldienstes ("neue Kripo-Chef") bereits im Mai die Nachfolge des pensionierten Steffen Grimme angetreten und leitet nach dem kurzfristigen Wechsel von Jens Eggersglüß (auf den Posten des Polizeivizepräsidenten der PD Lüneburg) auch "kommissarisch" die Amtsgeschäfte der hiesigen Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen.

Neuer Leiter Einsatz der Polizeiinspektion ist Wilfried Reinke. Der 56-Jährige hat mit dem Monat Juli die Nachfolge von Roland Brauer angetreten.

Am heutigen 12.07.22 stellte sich das aktuelle Führungs-Duo im Rahmen eines Pressegesprächs den anwesenden Medienvertretern vor. Der neue "Kripo-Chef" Holger Burmeister ist dabei kein ganz neues Gesicht in der Region. Neben Verwendungen in der Polizeidirektion und der Zentralen Kriminalinspektion in Lüneburg war der Polizeioberrat 2016/2017 auch mit der "kommissarischen" Leitung des Polizeikommissariats Uelzen beauftragt.

Der neue Leiter Einsatz Wilfried Reinke kennt die Polizeiinspektion zwar nicht direkt, war jedoch in seinen Verwendungen in der Polizeidirektion, als Leiter Einsatz im Heidekreis und Harburg sowie als PK-Leiter in Winsen/Luhe geografisch immer nah dran. In seiner letzten Funktion leitete der 56-Jährige das Polizeikommissariat Buxtehude.

Komplettiert wird das dann Führungs-Trio der Polizeiinspektion vermutlich im Herbst dieses Jahres durch eine Kandidatin/einen Kandidaten für die Leiterin/den Leiter der Polizeiinspektion.

