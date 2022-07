Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 09./10.07.2022 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperverletzungen im Stintviertel

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen unter überwiegend alkoholisierten Personen im "Stintviertel". Unter anderem ging hier nach Streitigkeiten eine 25-jährige Frau auf einen 34-jährigen Mann los, der leicht verletzt wurde. Eine deutlich alkoholisierte 39-jährige Lüneburgerin erhielt einen Faustschlag ins Gesicht, wollte sich jedoch nicht durch den Rettungsdienst behandeln lassen. Ein 25-jähriger Mann wollte der am Boden liegenden Frau helfen. In diesem Zusammenhang erhielt er durch einen 20-jährigen Mann eine Ohrfeige. Da der 20-jährige Mann einem durch die Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er kurzzeitig zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Sachbeschädigungen auf Gelände der BBS II

Im Verlauf des Samstages bis zum Sonntagmorgen kam es auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen (Am Schwalbenberg) zu Sachbeschädigungen. Hier wurden mehrere Fenster der Kfz-Werkstatt beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131/8306-2215, entgegen.

Amelinghausen/Lüneburg - Häusliche Gewalt

Nachdem ein 29 Jahre alter Mann in der gemeinsamen Wohnung in Amelinghausen seiner Lebensgefährtin gegenüber gewalttätig wurde, musste die alarmierte Polizei am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, einschreiten. Die Beamten verwiesen den Mann aus der Wohnung und leiteten ein Strafverfahren ein.

Eine weitere häusliche Gewalt wurde am 10.07.22, gegen kurz nach Mitternacht, im Stadtgebiet Lüneburg gemeldet. Hier wurde ein 36-jähriger alkoholisierter Mann gegenüber seiner Partnerin handgreiflich.

Lüchow-Dannenberg

Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Ereignisdatum: Mi., 06.07.2022 14:00 - Fr., 08.07.2022 15:00 Ereignisort: 29451 Dannenberg, Am Ostbahnhof Kurzsachverhalt: Im Zeitraum vom 06.07.2022, 14.00 Uhr bis 08.07.2022, 15.00 Uhr wurde ein Zigarettenautomat auf bislang unbekannte Art und Weise in der Straße Am Ostbahnhof in Dannenberg entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ereignisdatum: Fr., 08.07.2022 21:00

Ereignisort: 29451 Dannenberg, Uelzener Straße Kurzsachverhalt: Im Rahmen einer zeugenschaftlichen Befragung eines 53-jährigen aus dem Südkreis nahmen die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Nachdem dieser angab, zuvor mit einem Kraftfahrzeug unterwegs gewesen zu sein und Alkohol konsumiert zu haben, wurde ihm ein Alcotest angeboten. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Körperverletzungen in Flüchtlingsunterkunft

Ereignisdatum: Sa., 09.07.2022 20:30 - Sa., 09.07.2022 23:10 Ereignisort: 19273 Sumte, Kirchweg Kurzsachverhalt: In der Flüchtlingsunterkunft in Sumte kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten am Abend des 09.07.2022. Zunächst schlug ein alkoholisierter 43-jähriger zwei Mitbewohner der Flüchtlingsunterkunft, bevor er durch Securitykräfte daran gehindert werden konnte, weitere Körperverletzungen zu begehen. Eine 52-jährige und ein 53-jähriger wurden durch die Schläge leicht verletzt. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Zu einem späteren Zeitpunkt geriet eine 56-jährige alkoholisierte Person in Streit mit Bewohnern der Unterkunft. Im weiteren Verlauf kratzte sie eine 28-jährige am Arm, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Auch die 56-jährige Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.

Dieseldiebstahl

Ereignisdatum: So., 03.07.2022 19:00 - Di., 05.07.2022 10:00 Ereignisort: 29476 Gusborn, Zadrau Kurzsachverhalt: Im Zeitraum vom 03.07.2022, 19.00 bis 05.07.2022, 10.00 Uhr wurden durch einen bisher unbekannten Täter aus zwei im Bereich Zadrau abgestellten Beregnungsaggregaten insgesamt ca. 600 Liter Diesel abgezapft.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Ereignisdatum: So., 10.07.2022 01:30

Ereignisort: 29494 Trebel Kurzsachverhalt: Ein 50-jähriger aus der SG Lüchow wurde auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Klein Breese und Liepe durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert, nachdem andere Verkehrsteilnehmer gemeldet hatten, dass dieser zuvor unsicher mit seinem Mercedes gefahren sei. Durch die Beamten wurde bei der anschließenden Kontrolle deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Schwerer Verkehrsunfall mit Kradfahrerin

Ereignisort: 19273 Niendorf, Amt Neuhaus, Bundesstraße 195 Kurzsachverhalt: Eine 49-jährige aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg befuhr die B195 aus Teldau kommend in Richtung Niendorf und kam mit ihrer Harley-Davidson in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kreuzte sie die Gegenfahrbahn und touchierte mit ihrem Hinterrad die Front eines entgegenkommenden Feuerwehrwagens. Die Kradfahrerin kam zu Fall, verletzte sich dabei und wurde in das Klinikum Lüneburg verbracht. Das Motorrad ist nicht mehr fahrbereit (ca. 10.000 Euro Schaden), am Feuerwehrwagen entstand Schaden von ca. 5.000 Euro.

Uelzen

Sachbeschädigung im Zellentrakt

Ein 42-Jähriger, der auf Grund eines Untersuchungshaftbefehls gesucht wurde, konnte am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr in der Groß Liederner Straße in Wrestedt durch die Uelzener Polizei festgenommen werden. Im Zellentrakt der Polizeiwache sollte sein Atemalkoholgehalt festgestellt werden. Da seine Hände zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Rücken gefesselt waren, hielt ihm die Polizeibeamtin das Gerät vor den Mund. Der Mann ergriff das Mundstück mit seinen Zähnen und zog der Polizistin das Gerät mit einer ruckartigen Kopfbewegung aus der Hand, woraufhin dieses zu Boden fiel und beschädigt wurde. Nun muss der Aggressor sich auch noch für eine Sachbeschädigung verantworten.

Polizisten angegriffen

Nachdem ein 25 Jahre alter Mann am Fraitagabend gegen 22:35 Uhr in der Schillerstraße in Uelzen zunächst vor den Augen von Polizeibeamten mehrfach auf den Bildschirm einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge eingeschlagen und diesen beschädigt hatte, stellte er sich auch noch in "Boxerstellung" vor die Ordnungshüter. Als er dann sein T-Shirt zerriss und mit geballten Fäusten auf einen der Polizisten losgehen wollte, musste er zu Boden gebracht werden. Ihn erwartet nun, neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung, auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

Erst erwischt, dann entwischt!

In der Achterstraße in Uelzen betrat ein bislang unbekannter Mann am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr die Wohnung eines 24-Jährigen durch die offenstehende Zugangstür zum Haus. Dort erwischte letzterer den ungebetenen Gast und stellte ihn zunächst zur Rede. Als er aber bemerkte, dass der Fremde ganz offensichtlich Bargeld und Schmuck an sich genommen hat, beschließt er, die Treppe runter zu rennen und ihn in dem Gebäude einzuschließen und die Polizei zu verständigen. Mehrere Einsatzbeamte durchsuchten daraufhin das Haus mit Keller und das unmittelbar angrenzende Restaurant "Einstein" nach dem Dieb. Im 2. Stock konnte dann ein offenes Fenster, der wahrscheinliche Fluchtweg des Täters, festgestellt werden. Im Haus selbst konnten aber zurückgelassene Gegenstände des Unbekannten sichergestellt werden, die möglicherweise Rückschlüsse auf seine Identität zulassen. Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen nimmt die Polizei Uelzen unter 0581-9300 entgegen.

Gescheiterter Fluchtversuch

In der Stadionstraße in Ebstorf wurde die Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 01 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam, der sich mit seinem auffällig lackierten Honda anschließend einer Kontrolle entziehen wollte. Mit mehr als 100km/h raste das Fahrzeug dann sogar durch eine 30er Zone. Der 19-jährige Fahrer konnte kurz darauf angehalten und kontrolliert werden. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, die fremden Kennzeichen an dem PKW waren zudem mit gefälschten Plaketten versehen und die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, die Schlüssel und Kennzeichen beschlagnahmt. Gegen den 19-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Messer, Pfefferspray und Teleskopschlagstock

Nachdem ein 22-Jähriger Sonntagmorgen gegen 01 Uhr am Schnellenmarkt in Uelzen zunächst einige Personen vor dem "Café Komma" mit einem Messer bedrohte, sprühte er mit seinem Pfefferspray in die Menge und schlug mit einem Teleskopschlagstock um sich. Von den zuvor Bedrohten anschließend verfolgt und ergriffen, wurde dann er selbst zum Opfer und erhielt Schläge und Tritte, teilweise gegen den Kopf. Bei der Aufnahme durch die Polizei konnten dann das Pfefferspray und der Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Der Aggressor der ursprünglichen Bedrohung musste in der Folge zur Behandlung ins Krankenhaus. Etwa zweieinhalb Stunden später tauchte der Mann allerdings erneut am "Café Komma" auf und warf zum Teil faustgroße Steine in eine Gruppe, wobei diverse Personen verletzt, zwei von ihnen sogar mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden mussten. Der Steinewerfer konnte anschließend in unbekannte Richtung flüchten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell