Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kanu-Unfall auf der Elbe ++ eine Person vermisst ++ Suchmaßnahmen mit großem Kräfteaufgebot dauern an ++

Lüneburg (ots)

Am frühen Morgen des 09.07.2022 ist ein Kanu zwischen 04:00 Uhr und 04:30 Uhr auf der Elbe zwischen Darchau und Neu Darchau gekentert. Das Kanu war mit zwei männlichen Personen im Alter von 61 und 59 Jahren besetzt. Beide Personen waren erfahrene Kanufahrer und Mitarbeiter des Fährbetriebes, welche auf dem Weg Richtung Neu Darchau waren. Nach ersten Erkenntnissen konnte der 59-Jährige sich, nachdem das Kanu kenterte, an Land retten und in der Folge den Notruf absetzen. Der 61-jährige bleibt weiterhin vermisst. Im Bereich der Elbe sucht derzeit die Feuerwehr mit einem Sonarboot und einer Drohne nach dem Vermissten. Zudem wurde der Hubschrauber der Polizei zu einer Absuche eingesetzt. Ferner hat die Reiterstaffel ihren Dienst aufgenommen, um in den Uferbereichen nach dem Vermissten zu suchen. Flächensuchhunde sind ebenfalls im Einsatz. Die Wasserschutzpolizei Scharnebeck ist vor Ort. Aufgrund der Suchmaßnahmen wurde der Fähr- und Schiffsbetrieb in dem Streckenabschnitt bis auf Weiteres eingestellt.

