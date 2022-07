Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ erneut Betrug über WhatsApp - Polizei warnt! ++ Widerstand nach Hausfriedensbruch - Verursacherin zwangseingewiesen ++ Reifen vom Pkw platzt - Fahrer leicht verletzt ++ Fahrer flüchtet ...

Lüneburg (ots)

Presse - 08.07.2022 ++

Lüneburg

Adendorf - Bei Auseinandersetzung verletzt

Am Abend des 07.07. kam es in Adendorf zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 20-Jähriger schlug einen 49-Jährigen. Dieser wiederum schubste den 20-Jährigen, sodass dieser hinfiel und leicht verletzt wurde. Auch der 49-Jährige wurde leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Auseinandersetzung an der Taxihaltestelle - Hinweise

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen kam es am Abend des 07.07. gegen kurz nach 21:00 Uhr Am Sande. Zwei bisher unbekannte Täter schlugen nach ersten Erkenntnissen einen 28-Jährigen, welcher dabei leicht verletzt wurde. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt aktuell aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Bleckede - Einschleichdiebstahl aus Supermarkt - Hinweise

Am Abend des 06.07. wurde eine fremde Person durch Mitarbeiter dabei beobachtet, wie sie gegen 19:00 Uhr aus dem Lager eines Supermarktes aus der Industriestraße kam. Auf Nachfrage gab dieser an, dass er nur auf die Toilette wollte. Im Nachgang stellte ein Mitarbeiter fest, dass aus seinem Rucksack sein Ausweis und eine geringe Menge Bargeld entwendet wurden.

Personenbeschreibung:

- Männlich - ca. 30-35 Jahre alt - nicht deutschsprachig - leichter Vollbart/dunkle Haare - ca. 187cm und 90kg

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Mountainbike entwendet - Hinweise

Im Verlaufe des 07.07. entwendeten Unbekannte ein Mountainbike der Marke Giant. Das Fahrrad war zwischen 14:30 Uhr und 17:30 Uhr mittels Faltschloss in der Bardowicker Straße angeschlossen. Der Sachschaden liegt bei fast 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter vor Supermarkt entwendet - Hinweise

Am Abend des 07.07. entwendete ein unbekannter Dieb einen E-Scooter der Marke Segway, welcher sich gegen 18:15 Uhr vor einem Supermarkt in der Hindenburgstraße befand. Der Sachschaden liegt bei 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Widerstand nach Hausfriedensbruch - Verursacherin zwangseingewiesen

Am 07.07. gegen 14:00 Uhr betrat eine bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretene 54-Jährige eine Wohnung in der Lüneburger Altstadt, obwohl diese bereits ein Hausverbot hatte. Der Aufforderung zu gehen kam die 54-Jährige nicht nach. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden durch die Dame mehrfach beleidigt und mit Gegenständen beworfen. Bei der Anwendung von körperlichem Zwang, zwecks Durchsetzung des Hausverbotes, leistete die 54-Jährige aktiv Widerstand und spuckte mehrfach nach den Polizeibeamten. Sie wurde in der Folge in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Lüneburg - Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 07.07. zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr in der Willy-Brandt-Straße auf einem Parkplatz. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kollidierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken mit einem geparkten Skoda Octavia. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Dahlenburg - Reifen vom Pkw platzt - Fahrer leicht verletzt

Am Morgen des 08.07. kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B216. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr die B216 in Fahrtrichtung Lüneburg. In Höhe der Ortsumgehung Dahlenburg platzte der rechte vordere Reifen des Pkw, wodurch der 27-Jährige in die Leitplanke fuhr. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Lüchow-Dannenberg

Landkreis/Zernien - erneut Betrug über WhatsApp - Polizei warnt! -> "Sprechen Sie mit Angehörigen über die dreiste Masche!"

Erneut wurde eine Frau aus dem Landkreis über WhatsApp durch unbekannte Betrüger um ihr Geld gebracht. Die Dame im Alter zwischen 60 und 70 Jahren erhielt eine Nachricht ihrem vermeintlichen Sohn, dass dieser dringend Überweisungen tätigen müsse. Daraufhin überwies die Frau Geld auf eine Kontonummer, welche ihr bei WhatsApp übermittelt wurde. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass das Geld nicht an ihre Tochter ging. Der Sachschaden liegt bei mehr als 2000 Euro.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:

- Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein: - Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen.

- Sichern Sie den gesamten Chatverlauf. - Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Uelzen

Uelzen - Einbrüche in Kleingärten - Pkw beschädigt

In mehrere Kleingärten in der Birkenallee drang ein Unbekannter im Verlauf vom 06. auf den 07.07.22 ein. Dabei beschädigte der Täter auch mit einem Stück Beton einen geparkten Pkw. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-215, entgegen.

