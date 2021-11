Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Beim Toilettengang festgenommen - Hannover Hauptbahnhof am 27.11.2021 gegen 08:30 Uhr

Hannover (ots)

Dass man beim Verrichten seiner Notdurft in einer öffentlichen Toilettenanlage festgenommen werden kann, wollte der 33-Jährige kaum glauben. Die Bundespolizei hatte ihn polizeilich überprüft, als er dort auffällig geworden war. Es stellt sich heraus, dass der in Miedzyrzec Podlaski geborene Mann vom Polizeipräsidium Westhessen bereits gesucht wurde. Er saß in Hadamar wegen zweifachen Totschlags im geschlossenen Maßregelvollzug ein, und sollte eigentlich bis zum Ende des Jahres als so genannter Durchläufer an einer Dauerbelastungserprobung teilnehmen. Seit dem 15. November gilt der Festgenommene als abgängig mit unbekanntem Aufenthaltsort. Das ist nun anders. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist der Maßregelvollzug in Bad Rehburg.

