POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw-Scheibe mit Gully eingeschlagen - Handtasche entwendet - Hinweise ++ Uelzen - Baustellenschilder gestohlen ++ Uelzen - Rollgitter-Tor von Landkreisgebäude beschädigt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 11.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Dieseldiebstahl aus Lkw - Hinweise

Zwischen dem 07.07. und dem 10.07. entwendeten Unbekannte Diesel aus dem Tank eines geparkten Lkw Scania in der Christian-Herbst-Straße. Der Sachschaden liegt bei über 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215.

Lüneburg - Pkw-Scheibe mit Gully eingeschlagen - Handtasche entwendet - Hinweise

Am 10.07. zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr schlugen bisher Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines Pkw Mercedes im Ilmenaugarten ein. Eine im Fußraum befindliche Handtasche wurde daraufhin entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215.

Rullstorf - Sachbeschädigung einer mobilen Toilettenkabine - Hinweise

Am 10.07. beschädigten Unbekannte zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr eine mobile Toilettenkabine auf einer Baustelle in der Alten Dorfstraße. Auf bislang unbekannte Art und Weise wurde die Toilette in Brand gesetzt, sodass das Material durch die Hitze zu schmelzen begann. Durch die Feuerwehr Rullstorf wurde der Brand gelöscht. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Mit Steinen geworfen - Glasscheibe beschädigt

Am Sonntagabend kam es im Bereich eines Parkplatzes Auf den Blöcken zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Kind. Ein 15-Jähriger warf mit Steinen auf zwei 12 und 14 Jahre alte Jungen. Diese wurden nicht getroffen und damit nicht verletzt. Ein geworfener Stein zerstörte jedoch die Glasscheibe eines Pavillons auf dem Parkplatz. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Lüneburg - Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Abend des 10.07. kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Altenbrückertorstraße in Höhe der Einmündung zum Altenbrückerdamm. Ein 60-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg auf der Altenbrückertorstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Bahnhof. Ein 39-jähriger Autofahrer beabsichtigte vom Altenbrückerdamm auf die Altenbrückertorstraße zu fahren. Hier übersah er den von rechts kommenden Radfahrer, sodass es zur Kollision kam. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der 60-Jährige wurde leicht verletzt ins Klinikum verbracht.

Bardowick - Ermittlungen aufgrund Verkehrsunfallflucht - Hinweise

Am 09.07. gegen 17:00 Uhr kam es in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen musste ein 62-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes CLK aufgrund einer roten Fußgängerampel an der Einmündung zur Pieperstraße warten. Ein dahinter befindlicher Pkw-Fahrer hupte zwei Male und als die Ampel auf grün umsprang überholte der unbekannte Pkw-Fahrer den 62-Jährigen und touchierte dessen Pkw dabei. Der Verursacher flüchtete daraufhin mit seinem schwarzen Mercedes (vermutlich E-Klasse). An dem Mercedes CLK entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung auf KiTa-Gelände - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 27.06. auf den 28.06. beschädigten Unbekannte die Glasscheibe einer Nebentür einer Kindertagesstätte in der Straße Breite Wiesen. Zudem wurden zwei Lampen beschädigt, sodass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es zwischen dem 08.07. und 11.07. In diesem Zeitraum wurde die Glasscheibe einer Hintertür beschädigt. Auch hier entstand ein Sachschaden von gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Landkreis/Göhrde/Dannenberg - Polizei kontrolliert Drogen im Straßenverkehr

Mit Schwerpunkt Drogen im Straßenverkehr kontrollierte die Polizei im Verlauf des 10.07.22 auch möglichen Reiseverkehr vom Musik-Festival in Mecklenburg-Vorpommern in der Region.

Gegen 11:30 Uhr stoppte die Polizei auf der Landesstraße 255 einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf aus der Region. Bei dem jungen Mann stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Ein Urintest auf Kokain verlief in den Abendstunden bei einem 24 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes positiv. Die Polizei hatte den Pkw des jungen Mannes gegen 19:50 Uhr auf der Bundesstraße 191 zwischen Dömitzer Brücker und Seybruch gestoppt. Ein 27 Jahre alter Beifahrer hatte parallel ein verbotenes Einhandmesser bei sich.

Entsprechende Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. Parallel ahndeten die Beamten bei ihren Kontrollen insgesamt noch vier Handyverstöße.

Uelzen

Ebstorf - Pkw übersehen - leicht verletzt

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Abendstunden des 10.07.22 in der Bahnhofstraße - Kreuzung Am Bahnhof. Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW Polo wollte gegen 18:30 Uhr aus der Straße Am Bahnhof kommend die Landesstraße 233 passieren und übersah dabei den Pkw Skoda eines 58-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.500 Euro.

Uelzen - Baustellenschilder gestohlen

Zwei Verkehrszeichen bzw. Baustellenschilder nahmen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 11.07.22 in der Lüneburger Straße mit. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Rollgitter-Tor von Landkreisgebäude beschädigt

Das Rollgitter-Tor der Tiefgarage des neuen Landkreis-Gebäudes in der Albrecht-Thaer-Straße beschädigten Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 08. und 11.07.22. Zu einem Eindringen kam es nicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

