POL-EN: Herdecke- Polizistin mit Faustschlag angegriffen

Herdecke (ots)

Am Montagabend wurde eine Polizeistreife zu einer Randaliererin in der Goethestraße gerufen. Als die Beamten um 20:30 Uhr an der Örtlichkeit ankamen, trafen sie auf die 53-jährige Randaliererin im Hausflur. Die Frau schien psychisch auffällig und stark alkoholisiert. Bei Anblick der Polizei versuchte sie in ihre Wohnung zu flüchten. Als eine Beamtin versuchte das Schließen der Tür zu verhindern, wurde die 27-jährige Polizistin durch einen Faustschlag seitens der 53-Jährigen im Gesicht getroffen. Es gelang der Streife trotzdem die Frau zu fixieren und zu fesseln. Während der Maßnahme wurden beide Beamten fortwährend beleidigt. Die Herdeckerin wurde aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Die Beamtin wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig.

