POL-EN: Hattingen- Unfallfahrer nach Unfall im Bruchfeld gesucht!

In der Nacht zu Samstag (20./21.05) machten sich bislang unbekannte Täter an einem in einer Garage geparkten Audi Q3 zu schaffen. Das Fahrzeug war in einer geschlossenen Garage eines Einfamilienhauses in der Wittener Straße geparkt. Die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und durchwühlten den Innenraum. Anschließend entwendeten sie die Frontstoßstange und Scheinwerfer.

