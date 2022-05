Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mehrere Verletzte nach Rotlichtverstoß

Hattingen (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich Martin-Luther-Straße/ Nierenhofer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem 5 Beteiligte leicht verletzt wurden. Ein 20-jähriger Hattinger fuhr mit seinem Mercedes auf der Martin-Luther-Straße in Richtung Sprockhövel. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er bei Rot in den Kreuzungsbereich zur August-Bebel-Straße ein und stieß hier gegen den von links kommenden Audi A4 des 39-Jährigen. In dem Audi befanden sich ebenfalls eine 38-jährige und ein 4-jähriger Beifahrer, alle Insassen wurden zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 20-Jährige und seine 40-jährige Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt.

