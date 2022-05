POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher dringen in Einfamilienhaus ein

Hattingen (ots) - In der Zeit von Donnerstag bis Freitag (19./20.05) verschafften sich unbekannte Diebe Zugang zu dem Lager der Gemüsescheune in der Elfringhauser Straße. Zunächst versuchten die Täter die Grillhütte aufzuhebeln, dies blieb aber erfolglos. Folgend drangen die Täter gewaltsam in das Lager ein und entwendeten dort eine Bohrmaschine. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: ...

