POL-EN: Hattingen- Einbruch in Gemüsescheune

Wetter (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Wetter den Kreisverkehr an der Von-der-Recke-Strasse. Hierbei wurde er von einem 65-jährigen Hagener übersehen, als dieser in den Kreisverkehr einfuhr. Bei dem Zusammenstoss wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: ...

