Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Scheiben an Fahrzeugen eingeschlagen und mehrere Diebstähle

Wetter (ots)

In der Nacht zu Freitag (20.05.) schlugen Unbekannte die Fahrzeugscheiben von Pkw in der Harkortstraße, Stuckenholzstraße und Bornstraße ein. In der Harkortstraße demontierten die Täter zusätzlich die Scheinwerfer an einer Mercedes E-Klasse und entwendeten eine Geldbörse aus dem Innenraum. In der Stuckenholzstraße stahlen die Diebe aus einem Daihatsu Materia eine Ledertasche mit persönlichen Dokumenten. In der Bornstraße machten sich die Täter an einem Mercedes-Benz der C-Klasse zu schaffen und entwendeten die Scheinwerfer. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang in keinem der Fälle.

