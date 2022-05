Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Hambrücken - Nachtrag - Motorradfahrer aus noch unklaren Gründen tödlich verunglückt - Polizei bittet zur Klärung dringend um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Ergänzend zu dem in der Nacht zum Mittwoch tödlich verunglückten Motorradfahrer werden insbesondere LKW-Führer gebeten, die in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 05.30 Uhr auf der Autobahn 5 nach Norden unterwegs waren und ihre DashCams aktiviert hatten, die Aufnahmen der Polizei zur Verfügung zu stellen. Diese werden gebeten, sich hierzu mit dem Autobahnrevier Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Zur Orientierung sei noch erwähnt, dass sich die Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Nord etwa einen Kilometer nach der Tank- und Rastanlage Bruchsal Nord befindet. Ferner kann zur Beschreibung des verunglückten Fahrers hinzugefügt werden, dass er ohne entsprechende Motorradschutzbekleidung, ohne Sturzhelm und mit einer blauen Gipsbandage am rechten Arm unterwegs war.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell