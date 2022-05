Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Linienbus touchiert Lkw - eine Person leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Eine leicht verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfalls zwischen einem Linienbus und einem Lkw, der sich am Dienstagnachmittag in Karlsbad ereignete.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Ettlingen stellte ein 46-jähriger Lkw-Fahrer gegen 16 Uhr seinen Lkw in der Lindenstraße kurz vor der Einfahrt zur dortigen Bushaltestelle "Wiesenstraße" ab. Anschließend kletterte er auf die Ladefläche seines Lkws. Kurz darauf näherte sich von hinten der 47-jährige Fahrer eines Linienbusses und touchierte im Bereich der Kurve mit der rechten Seite des Busses den Stangenaufbau des Lkws. Durch die Kollision wurde dieser Aufbau verbogen, weshalb der auf der Ladefläche arbeitende 46-Jährige von den Stangen leicht verletzt wurde. Am Linienbus wurde die Beifahrerseite von der Mitteltür bis zum Heck in Mitleidenschaft gezogen, so dass sich der Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf insgesamt etwa 7.000 Euro beläuft.

Florian Herr, Pressestelle

