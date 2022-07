Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – Zwei Personen leicht verletzt ++ Sturz mit dem Pedelec – Senior leicht verletzt ++ betrunken unterwegs 1,35 Promille ++

Presse - 12.07.2022 ++

Lüneburg

Lüneburg – Ermittlungen aufgrund illegal abgelagertem Bauschutt – Zeugenhinweise

Zwischen dem 09.07. und dem 10.07. wurde durch Unbekannte Bauschutt in einem Wald unweit der Landesstraße 221 (gegenüber des Abzweigs nach Breetze) abgeladen. Bei dem Bauschutt handelt es sich um mehrere sogenannte „Big Bags“. Darin befanden sich unter anderem diverse Rigipsplatten und weitere Baustoffe. Die Polizei ermittelt aktuell wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz aufgrund der illegalen Abfallentsorgung.

Hinweise zu Personen und auch verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Kirchgellersen – Rollerfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Morgen des 11.07. gegen 08:25 Uhr auf der Landesstraße 216. Eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Golf beabsichtigte von der Straße Klosterplatz nach links in Richtung Reppenstedt abzubiegen. Dabei übersah sie im Gegenverkehr den bevorrechtigten 66-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Bei der Kollision wurde der 66-Jährige schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 8000 Euro.

Lüneburg – Exhibitionist belästigt junge Frau – Zeugen gesucht

Am 11.07. zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr wurde eine 20-Jährige im Waldstück Lüner Holz in der Nähe zur Erbstorfer Landstraße durch einen bisher Unbekannten belästigt. Dieser manipulierte innerhalb der Vorfallszeit mehrfach in einiger Entfernung vor der jungen Frau an seinem Geschlechtsteil. Gemeinsam mit einer Zeugin verließ die 20-Jährige daraufhin den Wald.

Personenbeschreibung:

- Männlich – ca. 170cm – ca. 50 Jahre - Glatze – kurze Hose –

weiß-blau-rot kariertes Hemd – Sportsonnenbrille mit orangefarbenen Gläsern – schwarzes E-Bike mit roter Fahrradtasche

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg – Pedelec am Bahnhof entwendet – Hinweise

Im Verlauf des 11.07. (zwischen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr) entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec aus dem Fahrradparkhaus am Bahnhof. Das grau/schwarze Mountainbike der Marke Haibike war mit einem Faltschloss am Fahrradständer angeschlossen. Der Sachschaden liegt bei gut 2800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg – Hochwertige Mountainbikes entwendet – Hinweise

Am 11.07. wurden zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr zwei hochwertige rot/weiß/schwarze Mountainbikes Specialized S-Works entwendet. Die beiden Räder befanden sich vor einem Biergarten Vor dem Roten Tore und waren dort zusammen mit zwei Helmen angeschlossen. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg – Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – Zwei Personen leicht verletzt

Am Morgen des 11.07. kam es gegen 09:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Artlenburger Landstraße. Drei Pkw befuhren die Straße hintereinander, wobei ein Pkw Opel und ein Pkw Skoda verkehrsbedingt bremsen mussten. Ein 78-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot übersah dies und fuhr auf den Skoda auf. Dieser wurde daraufhin auf den Opel geschoben. Der 42-jährige Fahrer des Pkw Skoda und seine 43-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Lüneburg – Sturz mit dem Pedelec – Senior leicht verletzt

Am 11.07. gegen 10:15 Uhr stürzte ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer in der Straße Bei Mönchsgarten. Der Vorderreifen des Pedelecs blieb vermutlich beim herabfahren vom Bürgersteig in einem Schlagloch am Fahrbahnrand hängen, wodurch der 69-Jährige zu Fall kam. Dieser wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro.

Lüneburg – Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 11.07. gegen 20:30 Uhr in der Zeppelinstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Zeppelinstraße in Richtung stadteinwärts. In einer scharfen Linkskurve geriet er, aufgrund Alkoholeinflusses, auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Linienbus. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von gut 3500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow – „Auseinandersetzung“ zwischen jungen Männern

Zu mehreren wechselseitigen Körperverletzungen kam es in den Nachtstunden zum 12.07.22 zwischen mehreren jungen Männern auf einem Feld zwischen der Landesstraße 261 und Lüchow. Betroffen waren u.a. mehrere junge Männer im Alter von 15, 16, 17, 19 und 20 Jahren. Dabei wurde u.a. mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen sowie mit einer Flasche geworfen. In einem Fall verletzte sich einer der Jungen am Zeigefinger; ein weiterer an der Rippe; in einem weiteren Fall erlitt der 19-Jährige Schnittverletzungen an der Hand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Langendorf – unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 32 Jahre alten Fahrer eines Pkw Skoda stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 11.07.22 im Bereich Langendorf. Bei der Kontrolle des Mannes aus Dömitz gegen 11:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum wurde parallel eingeräumt. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow – betrunken unterwegs 1,35 Promille

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford stoppte die Polizei in den Abendstunden des 11.07.22 auf dem Ortsverbindungsweg an der Jeetzel zwischen Rehbeck und Lüchow. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,35 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens sichergestellt.

Uelzen

Uelzen – Vermisstensuche – Mann aus Psychiatrischer Klinik abgängig

Nach einem 54 Jahre alten Patienten suchten Polizei, Feuerwehr und DRK Uelzen in den Nachtstunden zum 12.07.22. Parallel waren Flächensuchhunde sowie eine Drohne im weiteren Bereich der Klinik sowie des Uelzener Stadtwaldes im Einsatz. Der Mann war gegen 22:10 Uhr aus der Klinik (befand sich freiwillig im geschlossenen Bereich) abgehauen. Der Mann könnte sich auch aufgrund suizidaler Gedanken in hilfloser Lage befinden. Gegen 04:30 Uhr wurden die Suchmaßnahmen erfolglos abgebrochen. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei dauern an.

Hinweise auf den 54-Jährige (kräftig, ca. 120 kg, 175cm groß, graues Haar und schwarze Fleecejacke) nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen – „räuberischer Diebstahl“ – Fahndung erfolgreich - Ingewahrsamnahme

Alkoholika versuchte ein bereits polizeilich in Erscheinung getretener 21-Jähriger in den späten Nachmittagsstunden des 11.07.22 in einem Lebensmittelgeschäft in der St.-Viti-Straße zu erbeuteten. Der junge Mann hatte diesen gegen 17:30 Uhr in einen Rucksack gesteckt und versucht den Kassenbereich zu passieren. Als ihn ein Mitarbeiter ansprach, keilte der 21-Jährige mit seinem Ellenbogen aus und ergriff die Flucht, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der junge Mann trat dabei gegen den Funkstreifenwagen der Beamten und griff die Beamten an. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Uelzen – Pkw-Scheibe mit Stein eingeschlagen

Mit einem Stein schlugen Unbekannte in den Nachtstunden zum 11.07.22 die Scheibe eines auf einem Hinterhof in der Bahnhofstraße abgestellten Pkw Opel ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Gestohlen wurde nichts. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen – betrunken unterwegs – 2,1 Promille

Einen betrunkenen 56-Jährigen mit einem Pkw Mazda stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 11.07.22 in der Celler Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 22:50 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,1 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen – Schlafsäcke von Wäscheleine entwendet – Hinweise

In der Nacht vom 11.07. auf den 12.07. entwendeten Unbekannte zwei Schlafsäcke von einer Wäschespinne aus dem umzäunten Garten eines Kindergartens in der Wendlandstraße. Der Sachschaden liegt bei 160 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen – Einbruch in die Paketkammer der Post – Gegenstände entwendet – Hinweise

In der Nacht vom 11.07 auf den 12.07 brachen Unbekannte in die Paketkammer der Post in der Bahnhofstraße ein und entwendeten mehrere bisher unbekannte Gegenstände. Die genaue Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

