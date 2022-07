Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Trebel, OT. Liepe - Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenhinweise ++ Hohnstorf (Elbe) - WhatsApp-Betrugsmasche erneut "erfolgreich" - Hinweise der Polizei ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 21.07.2022

Lüneburg

Hohnstorf (Elbe) - Unbekannter schlägt Fußgänger - Zeugenhinweise

Am späten Abend des 20.07. kam es in der Straße Neues Land zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Gegen 23:00 Uhr befand sich ein 29-Jähriger fußläufig auf der Straße, während dieser einen geparkten Pkw passierte. Aus dem Auto stieg daraufhin eine männliche Person aus, die eine Diskussion mit dem 29-Jährigen begann. In der Folge schlug die männliche Person dem 29-Jährigen unter anderem ins Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete daraufhin mit vermutlich einem weißen Pkw Skoda.

Personenbeschreibung:

- Männlich - kräftig - 180-185cm - längere, lockige, dunkle Haare

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Lüneburg - Nach Bedrohung in der Zelle

In der Nacht zum 21.07 kam es gegen kurz nach 01:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Lüneburger Altstadt. Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 34-Jährier stieß das Bier eines 37-Jährigen um und bedrohte diesen in der Folge mit dem abgetrennten Flaschenhals der Bierflasche. Zudem beleidigte er den 37-Jährigen. Der 34-jährige Lüneburger erhielt einen Platzverweis, welchem er nicht nachkam. Aus diesem Grund verbrachte er den Rest der Nacht in der Zelle. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung wurde eingeleitet.

Lüneburg - Jugendliche Diebe im Freibad - Diebesgut aufgefunden

Am Abend des 20.07. kam es im Freibad in der Schützenstraße zu einem Diebstahl zum Nachteil eines 25-Jährigen. Diesem wurde Bargeld und seine Armbanduhr entwendet. Drei 16 Jahre alte Jugendliche verhielten sich gegenüber dem 25-Jährigen sehr auffällig, sodass dieser Verdacht schöpfte. Die Armbanduhr wurde in der Tasche eines 16-Jährigen aufgefunden. Die Geldbörse ohne das entsprechende Bargeld wurde in einem Gebüsch wiedergefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Jugendliche Randaliererinnen beschädigen Pkw

In der Nacht zum 21.07. randalierten zwei junge Mädchen im Alter von 14 und 15 Jahren auf dem Parkplatz der Psychiatrischen Klinik Am Wienebütteler Weg. Durch Zeugen wurde beobachtet wie die beiden Jugendlichen einen Pkw beschädigten. Der Pkw Dacia wurde erheblich beschädigt, sodass ein Sachschaden von gut 4000 Euro entstand. Die Jugendlichen flüchteten zunächst, konnten jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Da beide Mädchen ihren Wohnsitz außerhalb Lüneburgs haben, wurden sie noch in der Nacht dem hiesigen Jugendamt übergeben.

Hohnstorf (Elbe) - Kollision im Gegenverkehr - zwei Personen verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 20.07. gegen 20:30 Uhr auf der Elbuferstraße. Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls geriet die 54-jährige Fahrerin eines Pkw VW Golf in den Gegenverkehr, sodass diese frontal mit einem entgegenkommenden 42-Jährigen und seinem Pkw VW Golf kollidierte. Die 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, der 42-Jährige leicht verletzt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Scharnebeck - Unfallflucht auf dem Parkplatz des Inselsees

Am 20.07. kam es zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Inselsees. Ein geparkter Pkw Renault Clio wurde durch einen unbekannten Pkw touchiert, sodass es zu einer oberflächlichen Lackbeschädigung kam. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-900590, entgegen.

Hohnstorf (Elbe) - WhatsApp-Betrugsmasche erneut "erfolgreich" - Hinweise der Polizei

Bereits am 17.07. wurde ein 63-Jähriger aus Hohnstorf per WhatsApp kontaktiert. Die Person gab sich als seine Tochter aus und teilte mit, dass sie eine neue Handynummer habe. Im Verlaufe des Gespräches wurde eine Summe von über 2000 Euro zum Begleichen einer Rechnung gefordert. Dieser Aufforderung kam der 63-Jährige nach und überwies Geld an ein ihm unbekanntes Konto. In der Folge wurde mehr Geld gefordert, wodurch der Geschädigte stutzig wurde und die Polizei informierte.

So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp: - Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. - Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach. - Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. - Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes. Grundsätzliche Tipps zum Schutz: - Seien Sie misstrauisch - (be-) Sprechen Sie (sich) mit Ihren Angehörigen - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Sollten sie Opfer eines solchen Betruges geworden sein: - Kontaktieren Sie unverzüglich Ihre Bank, eventuell lässt sich das überwiesene Geld zurückholen. - Sichern Sie den gesamten Chatverlauf. - Notieren Sie sich die Daten des Empfängerkontos / Sichern Sie den Überweisungsträger. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Vögelsen - E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Abend des 20.07. kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreisstraße 32 aus Bardowick kommend in Richtung Vögelsen. Ein 15-jähriger Fahrer eines E-Scooters kam vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts vom Fahrradweg ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam zu Fall. Der Jugendliche wurde hierbei schwer verletzt. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Ermittlungen wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr - Hinweise

Am Abend des 20.07. gegen 21:30 Uhr wurde durch eine bisher unbekannte Person ein unbekannter Gegenstand entzündet und dieser im Bereich des Friedhofes an der Dr.-Koch-Straße in eine angrenzende Böschung geworfen. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, sodass kein Sachschaden entstand. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Trebel, OT. Liepe - Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugenhinweise

Am frühen Morgen des 21.07. brachen Unbekannte vermutlich im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 06:30 Uhr einen Zigarettenautomaten am Ortseingang Liepe auf. Darin befindliches Bargeld und Zigaretten in bisher nicht bekannter Menge wurden entwendet. Die Täter flüchteten in der Folge unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Hitzacker (Elbe) - Tür der Apotheke beschädigt - Hinweise

Im Zeitraum zwischen dem 20.07. und dem 21.07. beschädigten Unbekannte die Eingangstür der Apotheker in der Drawehnertorstraße auf bislang unbekannte Art und Weise. Der Sachschaden liegt bei 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Dannenberg - Reifen vom Pkw zerstochen - Hinweise

In der Nacht vom 20.07. auf den 21.07. wurden an einem geparkten Pkw Citroen in der Lindenstraße die beiden Reifen der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung im Freibad - Platzverweise erteilt

Am frühen Abend des 20.07. wurde eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Freibad in der Veerßer Straße gemeldet. Vor Ort wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten mehrere Personen festgestellt. Ein 21-Jähriger wies einen Cut über dem Auge auf. Unter anderem gegenüber zwei 15-Jährigen wurden daraufhin Platzverweise ausgesprochen und Strafverfahren eingeleitet.

Uelzen - Blumentöpfe aus der Grundstückseinfahrt entwendet - Hinweise

In der Nacht zum 20.07 entwendeten Unbekannte gegen 01:30 Uhr zwei Blumentöpfe aus der Grundstückseinfahrt eines Hauses im Meilereiweg. Videoaufzeichnungen zu der Tat wurden gesichert. Der Sachschaden liegt bei 20 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Am späten Abend des 20.07. wurde durch Polizeibeamte eine Trunkenheitsfahrt in der Gudesstraße festgestellt. Ein 51-jähriger Radfahrer fiel auf, da er nicht mehr im Stande war sein Fahrrad verkehrssicher zu führen. Dieser fuhr ohne Licht, entgegen der Fahrtrichtung und mit erheblichen Schlangenlinien. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt mit dem Rad untersagt.

Uelzen - E-Scooter-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

In den Mittagsstunden des 20.07. kam es in der Hoefftstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Fahrerin eines Pkw VW Passat befuhr die Hoefftstraße in Richtung Achterstraße. Die 46-Jährige beabsichtigte zu wenden und lenkte aus diesem Grund nach links, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei übersah sie einen nachfolgenden 19-Jährigen mit seinem E-Scooter, welcher dann mit dem Pkw zusammenstieß und zu Boden stürzte. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Uelzen - Autofahrer flüchtet nach Kollision mit Radfahrer - Zeugenhinweise

In der Nacht zum 21.07. kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Nordallee. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Kreisverkehr aus Richtung Kuhteichweg kommend in Richtung Bundesstraße 4. Beim Verlassen des Kreisverkehres übersah der Fahrer des Pkw einen 34-jährigen bevorrechtigten Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam und der Radfahrer stürzte. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete in der Folge unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

