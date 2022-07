Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Trebel - Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang - Zeugenhinweise ++ Lüneburg - Flucht nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin - Hinweise ++ ++ Ebstorf - Pkw zerkratzt - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 19.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Parfümdieb erwischt - Komplizen fliehen

Zu einem Diebstahl mehrerer Parfümflaschen kam es am 18.07. gegen 13:00 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße. Ein 18-Jähriger entwendete, vermutlich gemeinschaftlich mit drei weiteren unbekannten Personen, mehrere Düfte und steckte sich diese unter anderem in seine Jackentasche. Hierbei wurde er durch eine Zeugin beobachtet und daraufhin angesprochen. Das Diebesgut des 18-Jährigen im Wert von über 200 Euro wurde ausgehändigt. Die drei weiteren unbekannten Täter konnten unerkannt fliehen. Videoaufzeichnungen wurden gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Taschendiebstahl im Supermarkt - Hinweise

Zu einem Taschendiebstahl kam es in den Mittagsstunden des 18.07. vermutlich zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr in einem Supermarkt an der Boecklerstraße. Unbekannte entwendeten die Geldbörse einer 83-Jährigen, welche sich gerade zum Einkaufen in dem Supermarkt befand. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Embsen - Ortsschild entwendet - Hinweise

Zwischen dem 16.07. und dem 18.07. entwendeten Unbekannte das Ortsschild "Embsen" in der Heinser Straße. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-909440, entgegen.

Lüneburg - Wegbeleuchtung beschädigt

Ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 40-Jähriger schlug am Abend des 18.07. gegen 21:00 Uhr gegen eine Wegbeleuchtung innerhalb der Wohnanlage Gut Wienebüttel. Dies wurde durch Zeugen beobachtet. Die Beleuchtung wurde beschädigt, sodass ein Sachschaden von 100 Euro entstand. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den 40-Jährigen wurde eingeleitet.

Lüneburg - Flucht nach Verkehrsunfall mit Radfahrerin - Hinweise

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 18.07. gegen 11:30 Uhr in der Dahlenburger Landstraße Ecke Theodor-Heuss-Straße. Ein bisher unbekannter Fahrer eines blauen Lieferwagens bog von der Dahlenburger Landstraße nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab. Hierbei übersah er die in Richtung stadtauswärts fahrende 80-jährige Pedelec-Fahrerin. Die Pedelec-Fahrerin bremste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte dadurch auf die rechte Seite. Hierbei verletzte sich die Seniorin leicht. Der blaue Lieferwagen entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Senior stürzt mit Rollator - Mutmaßlicher Verursacher flüchtet - Hinweise

Am 18.07. gegen 14:00 Uhr stürzte ein 62-jähriger Fußgänger mit seinem Rollator in Höhe einer Parkplatzausfahrt in der Straße Meinekenhop. Vermutlich übersah ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Fußgänger auf dem Gehweg, sodass dieser vom Parkplatz losfuhr. Der 62-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde leicht verletzt. Ob es zu einer Berührung zwischen dem Fußgänger und dem Pkw kam ist derzeit nicht bekannt. Der unbekannte Verursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Ladendiebstahl und Schlag gegen unbekannte Person - Zeugenhinweise

Am frühen Morgen des 19.07. entwendete ein bereits häufig polizeilich in Erscheinung getretener 43-Jähriger vier Dosen Bier aus einem Supermarkt an der Bleckeder Landstraße. Im Anschluss an den Diebstahl versuchte der Dieb eine bisher unbekannte Person zu schlagen, welche ihn zuvor bat, das Geschäft zu verlassen. Dieser entfernte sich im Anschluss aus dem Geschäft. Gegen den Beschuldigten wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet, dass sich die derzeit unbekannte angegriffene Person oder weitere Zeugen bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, melden.

Lüneburg - Pedelec-Diebstahl aus Innenhof - Hinweise

Am Abend des 18.07. entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Pedelec der Marke Cube aus einem Innenhof in der Straße Beim Benedikt. Der Sachschaden liegt bei gut 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Langendorf, OT. Kaltenhof - Stromaggregat entwendet - Zeugenhinweise

Zwischen dem 16.07. und dem 18.07. entwendeten Unbekannte ein Stromaggregat von der alten Dömitzer Eisenbahnbrücke. Dieses befand sich an der dortigen Restaurierungs-Baustelle. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-985760, entgegen.

Neu Darchau, OT. Katemin - Brennende Eierpappen auf Elektroherd

Zu einem Brand mehrerer Eierpappen auf einem Elektroherd kam es in den Mittagsstunden des 18.07. gegen 13:00 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses. In einem unbeobachteten Moment drehte vermutlich das 3 Jahre alte Kind der Familie an den Knöpfen eines Elektroherdes im Keller. Darauf befindliche Eierpappen fingen Feuer, konnten jedoch durch den Hauseigentümer selbständig gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Göhrde - Brandermittlungen nach brennendem Unterholz - Hinweise

In der Nacht zum 19.07. wurde der Polizei im Bereich eines Ortsverbindungsweges zwischen Hohenfier und Oldendorf ein Feuerschein gemeldet. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte brennendes Laub und Unterholz festgestellt werden, welches daraufhin gelöscht wurde. Nach den Löscharbeiten wurde in zwei Kilometer Entfernung ein weiteres Glutnest im Unterholz festgestellt. Auch dies wurde gelöscht. Es entstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Trebel - Verkehrsunfallflucht nach Überholvorgang - Zeugenhinweise

Am späten Abend des 18.07. kam es nach einem Überholvorgang auf der Landesstraße 256 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Gegen 22:30 Uhr befuhren ein Pkw Audi, ein Pkw VW und ein bislang unbekannter Pkw in dieser Reihenfolge die L256 in Richtung Laase. Der unbekannte Pkw und der Pkw VW setzten zeitgleich zum Überholvorgang des Pkw Audi an, wobei der unbekannte Pkw so stark beschleunigte, dass der 23-jährige Fahrer des Pkw VW seinen Überholvorgang abbrechen musste und mit dem vorausfahrenden Pkw Audi kollidierte. Der unbekannte Überholende entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Suderburg, OT. Böddenstedt - Holzbank beschädigt - Hinweise

Unbekannte beschädigten im Verlaufe des 17.07. zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr eine Holzbank an der Fischteichanlage in Böddenstedt. Der Sachschaden liegt bei 350 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-958970, entgegen.

Uelzen - Fahrerin unter Einfluss unterwegs

Am Morgen des 18.07. wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle um 08:30 Uhr in der Straße Johnsburg festgestellt, dass die 39-jährige Fahrerin eines Pkw Ford unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest verlief unter anderem positiv auf die Parameter Amphetamin und Kokain. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Wriedel - Flucht nach Verkehrsunfall - Hinweise

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 18.07. zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Wulfsoder Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw Mercedes GLE 350d. Dieser wurde im Bereich der rechten vorderen Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

Weste - Kollision mit Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Am Abend des 18.07. kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 252. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw Toyota befuhr die L252 aus Bad Bevensen kommend in Richtung Stoetze. In der Ortschaft Weste beabsichtigte der Fahrer nach rechts abzubiegen und setzte den Blinker, bemerkte dann jedoch, dass er links abbiegen muss, setzte den Blinker links und begann mit dem Abbiegevorgang. Hierbei kollidierte der Pkw mit einem 55-jährigen Motorradfahrer, welcher gerade zum Überholen ansetzte. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 2000 Euro.

Ebstorf - Pkw zerkratzt - Hinweise

In der Nacht vom 18.07. auf den 19.07. zerkratzten Unbekannte einen geparkten Pkw VW Golf in der Straße Im Forstland auf unbekannte Weise. Der Sachschaden liegt bei über 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-947920, entgegen.

