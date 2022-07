POL-LG: ++ Lüneburg - Beifahrerscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet ++ Hitzacker - Rennradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer ++ Bad Bodenteich - Einbruch in Kiosk - Zeugenhinweise ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 18.07.2022

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus - Zeugenhinweise

Zwischen dem 15.07. und dem 17.07. brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus Am Werder ein. Vermutlich über das Dach und dann über Fenster gelangten die Diebe in das Haus. Darin wurden diverse Schränke durchsucht und Bargeld entwendet. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Motorrad vom Parkplatz entwendet - Hinweise

Zwischen dem 16.07. und dem 17.07. entwendeten Unbekannte ein auf dem Parkplatz an der Reichenbachstraße abgestelltes Motorrad der Marke Honda. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Beifahrerscheibe eingeschlagen und Rucksack entwendet - Zeugenhinweise

Zu einem Diebstahl aus einem VW Transporter kam es am 17.07. gegen kurz nach 12:00 Uhr an der Ilmenaustraße. Eine bisher unbekannte männliche Person schlug mit einem Abflussschachtgitter die Beifahrerscheibe eines geparkten Transporters ein und entwendete einen Rucksack. Im Anschluss entfernte sich der Dieb mit einem schwarzen Fahrrad. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Personenbeschreibung:

- Männlich - kräftig - ca. 130cm - dunkler Teint - schwarzer Bart - schwarze Haare (die Seiten kurz/Deckhaar lang)

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Autoteilediebstahl - Hinweise

In der Nacht zum 18.07. versuchten zwei unbekannte Männer den vorderen Stoßfänger eines Pkw vom Gelände eines Autohauses an der Hamburger Straße zu entwenden. Durch den Sicherheitsdienst wurden die beiden Diebe bei ihrer Tat beobachtet und angesprochen. In der Folge flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei gut 5000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 17.07. gegen kurz vor 14:00 Uhr in der Hamburger Straße wurde festgestellt, dass der 54-jährige Fahrer eines Pkw VW unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,9 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Adendorf - Pkw kollidiert mit Mauer - zwei Personen leicht verletzt

Am frühen Morgen des 17.07. kam es im Bereich der Artlenburger Landstraße Ecke Bültenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw Seat kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit für den Abbiegevorgang in den Bültenweg von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Zwei 18 und 22 Jahre alte Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 3000 Euro.

Lüneburg - Unfallflucht nach verlorener Ladung - Hinweise

Am Samstagvormittag verlor in der Lüneburger Straße gegen 11:40 Uhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug Ladung, sodass diese auf den Radweg wehte. Ein 19-jähriger Pedelec-Fahrer verlor dadurch das Gleichgewicht auf seinem Fahrrad und stürzte zu Boden. Der bisher unbekannte Fahrzeugführer sammelte seine Ladung auf und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der 19-Jährige musste im Klinikum behandelt werden. Es entstand geringer Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Thomasburg - Materialcontainer gewaltsam geöffnet - Werkzeug entwendet - Hinweise

Zwischen dem 15.07. und dem 18.07. öffneten Unbekannte das Vorhängeschloss eines Materialcontainers im Bereich des Breetzer Weges. Daraus wurde unter anderem eine Tauchpumpe entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-808870, entgegen.

Bleckede - Lebensmittel aus Fleischautomaten entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 17.07. auf den 18.07. entwendeten Unbekannte aus einem Fleischautomaten an der Lüneburger Straße die darin befindlichen Lebensmittel. Die Diebe schlugen hierfür mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe ein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-951170, entgegen.

Lüneburg - Geschädigter zu abgebrochenem Heckscheibenwischerarm gesucht

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht vom 15.07. auf den 16.07. zu mehreren Sachbeschädigungen im Bereich des Wohngebietes Rosenkamp. Dort wurden diverse Kennzeichen von geparkten Pkw abgebaut. Darüberhinaus wurde ein Heckscheibenwischerarm, vermutlich von einem Pkw VW Golf, in der Korbmacherstraße aufgefunden. Aktuell ist noch unklar zu welchem Pkw der Heckscheibenwischerarm gehört. Dieser wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten sichergestellt.

Die Polizei sucht daher nach dem geschädigten Fahrzeughalter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Fahrerin mit mehr als 2,7 Promille

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am frühen Abend des 17.07. wurde festgestellt, dass die 39-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein gegen 17:20 Uhr durchgeführter Atemalkoholtest ergab mehr als 2,7 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein der Dame sichergestellt.

Hitzacker - Rennradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Am Morgen des 17.07. kam es gegen 11:20 Uhr im Rahmen der "Tour de Wendland" zu einem Verkehrsunfall auf der Wietzetzer Dörpstraat. Eine 53-jährige Fahrerin eines Rennrades wollte von der Landesstraße nach rechts in die Wietzetzer Dörpstraat abbiegen. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Der Sachschaden liegt bei 100 Euro.

Lüchow - Einbruch in Friseursalon - Hinweise

Zwischen dem 16.07. und dem 18.07. brachen Unbekannte in einen Friseursalon in der Schmiedestraße ein. Im Objekt wurden die Räumlichkeiten durchsucht und unter anderem Bargeld entwendet. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Lagerfeuer an trockener Grasböschung entzündet - Verursacher flüchten - Hinweise

Am späten Abend des 17.07. entzündeten Unbekannte ein Lagerfeuer an einer trockenen Grasböschung im Bereich des Elbe-Seiten-Kanals. Diese befand sich unmittelbar am angrenzenden Wald. Nur aufgrund der Windstille breitete sich das Feuer nicht weiter aus. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und Polizei hatten die Verursacher das Lagerfeuer verlassen und flüchteten durch den Wald. Das Feuer wurde daraufhin gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen des vorsätzlichen Herbeiführens einer Brandgefahr.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

Bad Bevensen - Jugendliche auf Schuldach - 15-Jähriger verletzt sich schwer

Am späten Abend des 17.07. betraten sechs Jugendliche im Alter von 15 Jahren unbefugt das Flachdach der Waldschule im Lönsweg. Gegen 23:50 Uhr brach einer der Jugendlichen durch ein nach außen gewölbtes Dachfenster, sodass dieser mehrere Meter tief in einen Klassenraum fiel. Hierbei verletzt sich der Jugendliche schwer. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruches wurde eingeleitet.

Bad Bodenteich - Einbruch in Kiosk - Zeugenhinweise

In der Nacht vom 17.07. auf den 18.07. brachen Unbekannte die Außenverkleidung eines Kiosks an der Gartenstraße auf. In dem angrenzenden Lagerraum entwendeten die Einbrecher unter anderem Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand zudem ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

