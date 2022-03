Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am 25.03.2022 um 15:30 Uhr in der Langensalzaer Landstraße in Mühlhausen. Der Fahrer eines VW Golf durchfuhr verbotswidrig die Baustelle in Richtung Höngeda. Die Absperrung der Baustelle durch Baken und Warnleuchten ist nicht zu übersehen. Vermutlich war der 70-järige Fahrzeugführer aus Suhl ortsunkundig. Trotzdem hätte er die Baustelle nicht befahren dürfen, da diese natürlich auch durch Verkehrszeichen gesperrt ist. Sein Verhalten wurde einer 52-jährigen Frau aus Mühlhausen zum Verhängnis, die aus der Bonatstraße kommend, die Langensalzaer Landstraße in Richtung An der Trift überqueren wollte. Sie konnte nicht rechtzeitig bremsen und so kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem Toyota der Mühlhäuserin. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 10 000 Euro.

