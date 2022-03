LPI-NDH: Alkoholisiert

Keula (ots) - Die Fahrerin eines Opel Adam stellt ihr Fahrzeug kurzzeitig in der Hauptstraße am rechten Fahrbahnrand ab und verlässt dieses. In der weiteren Folge rollt das Fahrzeug rückwärts und stößt gegen den Vorsprung eines Hauses. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 6000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 ...

