LPI-NDH: Ausgeparkt

Sondershausen (ots) - Die Fahrerin eines Skoda wollte am 25.03.22 gegen 10:45 Uhr aus der Pfortmühlenstraße kommend in die Talstraße nach links in Richtung Finanzamt abbiegen und beachtete dabei nicht die Vorfahrt der aus Richtung Finanzamt in Richtung Erfurter Straße fahrenden Pkw-Fahrerin (Seat). An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: ...

