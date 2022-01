Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch scheitert

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 18.01.2022 zum 19.01.2022 gewaltsam in ein Wohnhaus auf dem Markt einzudringen, scheiterten allerdings daran. Dennoch verursachten die Täter Sachschaden an der Tür. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

