Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall- Fahrzeuge

Leimbach (ots)

Ein Brand mehrerer Fahrzeuge auf dem Gelände eines Händlers in der Salzunger Straße in Leimbach rief in der Nacht zu Freitag gegen 02:00 Uhr sowohl die Polizei als auch die Kameraden der Feuerwehr auf den Plan. Ein Pkw, ein Transporter und ein Wohnwagen (allesamt ältere Modelle) standen bereits in Vollbrand als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte sich unberechtigt Zutritt zum Gelände verschafften und die Fahrzeuge in Brand setzten. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die Ermittlungen werden fortan von der Kriminalpolizei Suhl geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt zur Salzunger Polizei (03695 551-0) aufzunehmen.

