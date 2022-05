Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Barchfeld (ots)

Ein 42-Jähriger erstattete Donnerstagnachmittag bei der Salzunger Polizei eine Anzeige wegen Unfallflucht. Er stellte seinen Renault am Mittwoch gegen 12:50 Uhr auf einen Parkplatz "Bei der Kirche" in Barchfeld. Als er am Folgetag zurück zum Wagen kam, bemerkte er Schäden am hinteren Kotflügel. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegen.

