Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.07.22 - 18.07.22 ++

Lüneburg (ots)

Presse Lüneburg 15.07.22-18.07.22 ++

Lüneburg

Lüneburg - Am Samstagmorgen gerieten in einer Gartenkolonie in der Wilhelm-Hillmer-Straße drei Männer aneinander. Zwei von ihnen trugen Verletzungen durch Faustschläge davon, der Dritte erhielt einen Platzverweis. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es, vermutlich im Umfeld einer größeren Feier, im Wohngebiet Rosenkamp zu diversen Sachbeschädigungen. An einigen dort geparkten Pkw wurden die Kennzeichen abgebaut. Vier Kennzeichen konnten wieder aufgefunden und an die Besitzer herausgegeben werden, ein weiteres Kennzeichen, LG-AP 7007, wird noch vermisst. Zu sämtlichen Vorfällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Am späten Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße. Eine 22-jährige überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel und beschädigte ihren Pkw. Während der Aufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau erheblich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Als die Frau im Klinikum eine Blutprobe abgeben sollte, kamen Familienangehörige dazu und versuchten, sie zu befreien. Sie selbst leistete auch erheblichen Widerstand und trat nach den Beamten. Nicht nur gegen die Frau, sondern auch gegen Familienmitglieder, wurden Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Um 2:20 Uhr und 3:20 Uhr brannten am Sonntagmorgen zwei Papiercontainer in der Uelzener Straße. Die Feuerwehr löschte die Brände ab. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 04131-83062215 entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Pizzalieferant angegriffen

Am Freitagabend, den 15.07.2022, klingelt ein Pizzalieferant zunächst an der falschen Tür. Nachdem er seine Pizza bereits ausgeliefert hat, schlägt der irrtümlich gestörte Mann mit einer Eisenstange auf das Auto des Pizzalieferanten ein. Als dieser aussteigt, schlägt er auch auf diesen ein und bedroht ihn mit einem Messer. Die Wohnung des Mannes wird geöffnet und er wird zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Unfallflucht

Im Laufe des Freitagvormitttags, den 15.07.2022, wird ein Pkw Opel Astra auf dem Parkplatz der VR-Plus Bank in Lüchow durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Täterfeststellung werden aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Von Donnerstag, den 14.07.2022 gegen 18:00 Uhr bis Freitag 15.07.2022 gegen 19:00 Uhr kam eine Person mit einem Kraftfahrzeug in der 90 Grad Kurve in Weitsche von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Anschließend entferne er sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Unfall

Eine Fahrradfahrerin befährt den Ortverbindungsweg zwischen Meuchefitz und Jabel. Hierbei gerät der an dem Fahrradrahmen befestigte Jutebeutel in die Speichen des Vorderrades, welches in Folge dessen gänzlich blockiert. Im weiteren Verlauf überschlägt sie sich mit ihrem Fahrrad und wird hierdurch leicht verletzt.

Starrel

Blockhütte - Gasaustritt Ein unbekannter Täter manipulierte die Gaszufuhr eines Gasherdes in dem z.Z. nicht genutzten Gebäude. Daraufhin trat Gas aus der Leitung und füllte das Gebäude. Ein Fenster linksseitig des Haupteinganges war geöffnet, aber nicht beschädigt. Die Feuerwehr stellte Gasfreiheit her. Der Tatort wurde beschlagnahmt.

Gartow

Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag, den 15.07.2022, gegen 15:00 Uhr, wird ein 70-Jähriger, Mann aus der Samtgemeinde Gartow im Bereich Höhbeck durch die Polizei kontrolliert. Der 70-Jährige Mann weist einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille auf. Bei dem Mann wird eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wird sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 16.07.2022, gerät ein Holzlager in Gartow aus ungeklärter Ursache in Brand. Hierdurch werden umstehende Bäume verkohlt. Die örtliche Feuerwehr ist vor Ort und führt die Löscharbeiten durch. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei melden.

Amt Neuhaus

Kind vom Hund angefallen Bei Ankunft auf dem Hofgrundstück, am Freitagmittag, wurden Mutter und Sohn (5 Jahre alt) vom Familienhund zunächst spielerisch begrüßt. Plötzlich und völlig unerwartet wurde das Kind vom Hund angegriffen, zu Boden gebracht und ins Gesicht und Oberkörper gebissen. Das Kind wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Ordnungsamt und Veterinäramt erhalten Kenntnis.

Hitzacker

Fahren unter Drogen Am Samstag, den 16.07.2022, gegen 16:00 Uhr, wird ein 20-Jähriger Mann aus der Samtgemeinde Elbtalaue mit seinem, in Hitzacker durch die Polizei kontrolliert. Ein Urintest verläuft positiv auf Kokain. Bei dem Mann wird eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Erwerb und Besitz von Kokain.

Am Sonntag, den 17.07.2022, gegen 10:00 Uhr, wird ein 20-Jähriger Mann aus dem Landkreis Rotenburg (Wümme) mit seinem Pkw, in Dannenberg durch die Polizei kontrolliert. Ein Urintest verläuft positiv auf THC. Bei dem Mann wird eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Erwerb und Besitz von Marihuana.

Am Sonntag, den 17.07.2022, gegen 10:00 Uhr, wird ein 24-Jähriger Mann aus Hamburg mit seinem Pkw, im Bereich Gusborn durch die Polizei kontrolliert. Ein Urintest verläuft positiv auf THC. Bei dem Mann wird eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und dem Erwerb und Besitz von Cannabis.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagmorgen, den 17.07.2022, gegen 09:00 Uhr, wird ein 25-Jähriger, Mann aus Hamburg im Bereich Langendorf durch die Polizei kontrolliert. Der 25-Jährige Mann weist einen Atemalkoholwert von 0,5 Promille auf. Den Mann erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Uelzen

Graffiti-Sprayer erwischt

Uelzen. Am Samstagmorgen beobachtete eine Anwohnerin zwei Personen die in der Sternstraße eine Hauswand mit einem Graffiti versahen. Das Pärchen konnte noch vor Ort angetroffen werden. Neben Farbspraydosen führten die 19-und 20-Jährigen zudem Betäubungsmittel bei sich. Beide erwartet nun ein Strafverfahren.

Erfolgreiche Fahndung nach Ladendiebstahl Ebstorf. Am Freitagnachmittag beobachtete eine Kundin drei männliche Personen, die versuchten aus einem Discounter Spirituosen zu entwenden. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die Personen bereits mit einem Pkw entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnten das Fahrzeug und die drei Flüchtenden festgestellt werden. Bei den zwischen 29 und 48 Jahre alten Beschuldigten wurde diverses Diebesgut aufgefunden. Der Fahrer des Fahrzeugs wird sich zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Verkehrskontrolle im Stadtgebiet Uelzen

Uelzen. Bei einer am Freitagnachmittag in der Innenstadt durchgeführten Verkehrskontrolle konnten verschiedene Verstöße festgestellt werden. Vier Fahrzeugführer waren telefonierend mit dem Mobiltelefon unterwegs. Zwei Fahrer verzichteten auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes. Der Fahrer eines Pkw war nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und ein weiterer Verkehrsteilnehmer führte seinen Pkw mit einem nicht zugelassenen Endschalldämpfer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell