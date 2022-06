Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Räuber erbeutet Bargeld.

Lippe (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeutete ein bislang unbekannter Räuber am Mittwoch (22. Juni 2022) einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Der Täter betrat gegen 14:35 Uhr die Südholz-Apotheke in der Lageschen Straße, in der sich der 81-jährige Apotheker zu der Zeit alleine befand. Der Räuber bedrohte den 81-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Das Opfer händigte ihm das Geld aus der Kasse aus. Anschließend floh der Täter aus der Apotheke. Ob es sich bei der Schusswaffe um eine echte Pistole handelt, steht noch nicht fest. Der Räuber wird wie folgt beschrieben: Circa 1,80 m groß, etwa 25 Jahre alt, schlanke Statur, sprach akzentfreies Deutsch. Bekleidung: Langärmeliges, schwarzes Oberteil, schwarze Hose, schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Sturmhaube, unter der blonde Haare zu sehen gewesen sein sollen. Er hatte einen schwarzen Beutel dabei. Die Pistole soll einen längeren Lauf besitzen. Möglicherweise hat sich der Täter bereits vor 14:35 Uhr in der Nähe der Apotheke aufgehalten. Ihre Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell