Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahndung nach Fahrer eines schwarzen Pick-Ups nach Diebstahl.

Lippe (ots)

Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Fahndung nach einem bislang unbekannten Fahrer eines dunklen Pick-Ups. Dieser befuhr heute Morgen (Mittwoch, 22. Juni 2022) die Richthofenstraße in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der ehemaligen Kasernen hatte der Verkehrsdienst der Polizei eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgebaut. Der Fahrer des Pick-Ups hielt sein Fahrzeug gegen 9:30 Uhr an, stieg aus und entwendete einen beigen Koffer, in dem sich Technik der Messanlage befindet. Auf der Ladefläche des Pick-Ups befindet sich ein schwarzer Kofferaufbau. Mehrere Autos, die sich hinter dem Fahrzeug des Diebes befanden mussten anhalten, während der Mann den Koffer stahl, da die Fahrbahn in dem Bereich durch bauliche Maßnahmen getrennt ist. Zeugen des Diebstahls oder Personen, die Hinweise auf den dunklen Pick-Up geben können, melden sich bitte unter 05222 98180 bei der Kripo in Bad Salzuflen.

