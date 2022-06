Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Pedelec-Fahrer gibt falsche Personalien an.

Lippe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (18. Juni 2022) gegen 15 Uhr auf der Kreuzung Von-Cölln-Straße/Heidensche Straße ereignet hatte, gab der beteiligte Fahrer eines Pedelecs falsche Personalien an. Der Zweiradfahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrtregel "rechts vor links" und stieß mit dem Mercedes eines 76-jährigen Mannes aus Detmold zusammen. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der bislang unbekannte Pedelec-Fahrer kam zu Fall und verlor dabei seinen Einkauf, den er anschließend wieder von der Straße auflesen musste. Der flüchtige Radfahrer wird wie folgt beschrieben: 40 - 55 Jahre alt, 1,90 - 2 Meter groß, kräftige Statur, Glatze mit an den Seiten sehr kurz rasierten Haaren. Der Mann sprach hochdeutsch. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben können, melden sich bitte unter 05231 6090 beim Verkehrskommissariat.

