Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Zeuginnen und Zeugen für Unfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwoch und Samstagnachmittag (15. - 18. Juni 2022) stellte ein Mann seinen roten VW Multivan am Straßenrand "Am Viethberg", auf Höhe der Hausnummer 3, ab. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte den VW und richtete dabei etwa 4.000 Euro Sachschaden an. Offenbar hinterließ der Fahrer einen Zettel mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe des VWs. Diese ist jedoch falsch bzw. unvollständig, so dass eine Schadenregulierung nicht erfolgen konnte. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Ihre Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell