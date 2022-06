POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Mit Farbe beschmiert.

Lippe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag (18. Juni 2022) gegen 15 Uhr auf der Kreuzung Von-Cölln-Straße/Heidensche Straße ereignet hatte, gab der beteiligte Fahrer eines Pedelecs falsche Personalien an. Der Zweiradfahrer missachtete an der Kreuzung die Vorfahrtregel "rechts vor links" und stieß mit dem Mercedes eines 76-jährigen Mannes aus Detmold zusammen. An dem Auto entstand Sachschaden in ...

