Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Auto übersehen

Bei einem Unfall auf der B293 bei Gemmingen entstanden am Donnerstagmittag Schäden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein 26-Jähriger wollte gegen 12 Uhr mit seinem Ford auf die Bundesstraße in Richtung Heilbronn auffahren und bemerkte dabei wohl nicht rechtzeitig, dass dort bereits ein 78 Jahre alter Mann in seinem Mercedes fuhr. Der Mercedes-Lenker versuchte noch abzubremsen, konnte eine Kollision mit dem Ford aber nicht mehr verhindern. Die 72-Jährige Beifahrerin im Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Post von Betrügern

Zahlreiche Bürger im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn haben in den vergangenen Tagen Post von Betrügern bekommen. Die Personen erhielten Briefe mit dem Briefkopf der nicht existenten "Fordinal Forderungs AG", in dem von den Betroffenen wegen eines angeblich abgeschlossenen Lotterievertrages ein dreistelliger Geldbetrag gefordert wird. Bei diesen Schreiben handelt es sich um die Masche von Betrügern. Die Polizei rät Bürgern solchen unberechtigten Zahlungsaufforderungen nicht nachzukommen. Betroffene, die ebenfalls solche Schreiben erhalten haben oder Geschädigte, die bereits Überweisungen getätigt haben, werden gebeten, sich an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

Neckarsulm: Fahrzeug aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ein im Neckarsulmer Wilfenseeweg geparkter BMW wurde am Donnerstag von einer unbekannten Person aufgebrochen. Zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr schlug der Täter oder die Täterin die Scheibe der Fahrertüre ein und entwendete einen im Fahrzeug liegenden Geldbeutel. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Bad Wimpfen: Campingbus ausgeschlachtet

Ein Campingbus wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Unbekannten ausgeschlachtet. Der Fiat stand zwischen 19 Uhr am Mittwochabend und 5 Uhr am Donnerstagmorgen in der Straße "Am Stahlbügel" in Bad Wimpfen. In diesem Zeitraum montierten der oder die Täter die Fahrer und Beifahrertüre des Autos ab und verschafften sich so Zugang zum Fahrzeuginneren. Daraus wurden mehrere technische Geräte aber auch der Airbag, Fahrzeugbatterien und Sicherungen gestohlen. Auch die Motorhaube, Scheinwerfer, der Kühler, Luftfilter und weitere fest im Fahrzeug verbaute Teile wurden entwendet. Zeugen, die in der Straße "Am Stahlbügel" verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

