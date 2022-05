Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Büroräume - Polizei sucht Zeugen

Vlotho (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Betriebs in der Industriestraße stellte am Freitag (27.5.) gegen 7.30 Uhr Beschädigungen an dem Gebäude fest. Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam eine an einer Außenterrasse gelegene Glastür im Obergeschoss, ehe sie in dem Gebäude Büros durchsuchten. Auch im Inneren gelegene Türen gingen der oder die Unbekannten gewaltsam an, um weitere Räume zu durchsuchen. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Freitag Morgen etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

