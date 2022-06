Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Eine verletzte Frau bei Notbremsung von Linienbus.

Lippe (ots)

Am Mittwoch (22. Juni 2022) befuhr ein Linienbus die Mozartstraße in Richtung Elkenbreder Weg. Am Steuer des Busses saß eine 58-jährige Frau. Insgesamt befanden sich sechs Fahrgäste in dem Bus; darunter drei Schulkinder. An der Kreuzung zur Lortzingstraße musste die 58-Jährige den Linienbus gegen 7:15 Uhr abrupt abbremsen, weil der Fahrer oder die Fahrerin eines silberfarbenen Kleinwagens vorfahrtberechtigt von der Lortzingstraße aus nach rechts auf die Mozartstraße eingebogen war. Aufgrund des Bremsmanövers verletzte sich eine 40-jährige Insassin des Linienbusses. Diese wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der silberne Kleinwagen, setzte seine Fahrt in Richtung des Elkenbreder Weges fort. Die Polizei bittet darum, dass der Fahrer oder die Fahrerin des silbernen Kleinwagens als Zeuge/Zeugin unter 05231 6090 Kontakt mit dem Verkehrskommissariat aufnimmt.

