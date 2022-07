POL-LG: ++ Bergen (Dumme), OT. Belau - "Traurige Gewissheit" - Vermisste 44-Jährige tot aufgefunden - keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ++

Lüneburg (ots) - Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 19.07.2022 Lüneburg Lüneburg - Parfümdieb erwischt - Komplizen fliehen Zu einem Diebstahl mehrerer Parfümflaschen kam es am 18.07. gegen 13:00 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße. Ein ...

mehr