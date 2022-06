POL-GE: Polizei stoppt um 100 Prozent überladenen Lkw

Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ist am Samstag, 25. Juni 2022, zu einer Auseinandersetzung mit diversen Beteiligten in die Altstadt gerufen worden. Dort waren gegen 18.35 Uhr in einem Café am Neumarkt circa 50 bis 60 Personen aneinandergeraten. Zuvor soll ein 13-jähriger Gelsenkirchener an der Gildenstraße ein Ei auf das sechs Monate alte Kleinkind eines 35-Jährigen aus Gelsenkirchen geworfen haben, der den ...

mehr