Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung zu "Acht Verletzte bei Wohnungsbrand" vom 14. März 2022 - Frau erliegt Verletzungen

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 13. März 2022, wurden bei einem Wohnungsbrand in Scholven acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Eine 39-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am 14. März 2022, 10.16 Uhr:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5169720

Die Polizei Gelsenkirchen teilt mit, dass die Hattingerin am 15. April 2022 in einem Bochumer Krankenhaus verstorben ist. Die 39-Jährige erlag ihren Brandverletzungen, wie eine Obduktion bestätigt hat. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

