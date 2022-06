POL-GE: Polizisten beenden Rauschfahrt ohne Fahrerlaubnis in Buer

Gelsenkirchen (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl aus Kraftfahrzeugen. Der Unbekannte schlug am Montag, 18. April 2022, um 14.56 Uhr die Heckscheibe eines Fahrzeuges ein, das am Friedhof an der Hilgenboomstraße in Rotthausen geparkt war. Aus dem Wageninneren entwendete er anschließend diverse Wertsachen. Eine ...

