Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind in Schalke angefahren - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 25. Juni 2022, ist ein neun Jahre altes Mädchen in Schalke von einem schwarzen SUV angefahren und leicht verletzt worden. Das Mädchen wollte um 21.15 Uhr die Grillostraße überqueren und stand wartend an der Gehwegkante. Ein schwarzer SUV näherte sich auf der Fahrbahn aus Richtung Kurt-Schumacher-Straße und bremste seine Fahrt ab. Daraufhin trat das Kind auf die Fahrbahn. Der SUV setzte seine Fahrt fort, fuhr der Neunjährigen über den Fuß und verletzte sie leicht. Anschließend entfernte sich der schwarze SUV in Richtung Magdeburger Straße. Die Polizei bittet die Person, die zum Unfallzeitpunkt am Steuer des schwarzen SUV saß, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, dem schwarzen SUV, der Person am Steuer des SUV oder ihrem Aufenthaltsort bitte unter 0209 365 6231 an das Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 an die Leitstelle.

