Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bei versuchtem Aufbruch einer Fahrradbox erwischt - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Bild-Infos

Download

Siegen (ots)

Gestern Morgen (06. März) versuchte ein 19-jähriger Mann vor dem Hauptbahnhof Siegen mit einer Eisenstange gewaltsam eine Fahrradbox zu öffnen - Inhalt ein neuwertiges Elektrobike für ca. 3000 Euro. Alarmierte Bundespolizisten nahmen den Algerier vorläufig fest und stellten das Tatmittel sicher.

Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr informierte ein Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn AG die Bundespolizei über einen versuchten Aufbruch einer Fahrradbox am Siegener Hauptbahnhof. Der 24-Jährige hielt den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest und wies die Beamten weiterhin auf die Eisenstange hin, die der Algerier zum gewaltsamen Öffnen benutzt hatte - glücklicherweise ohne Erfolg. Die Bundespolizisten stellten die Identität des Tatverdächtigen mittels Fingerabdruckscan fest und ermittelten, dass der Mann bereits in der Vergangenheit wegen eines Raubdelikts mit dem Gesetz in Konflikt kam. Die Beamten nahmen den 19-Jährigen vorläufig fest, stellten die Eisenstange sicher und übergaben ihn an die Kreispolizeibehörde in Siegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell