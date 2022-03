Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vergessen oder ausgesetzt? Katze am Siegburger Bahnhof abgestellt - Bundespolizei übergibt sie ans Tierheim

Bild-Infos

Download

Siegburg (ots)

Am Samstagabend fand ein 23-jähriger Bonner eine Katze in einer Transportbox abgestellt am Bussteig des Siegburger Bahnhofs. Er übergab die Box der Polizei, welche sich um eine Unterkunft für das verängstigte Tier kümmerte. Der Besitzer oder die Besitzerin möge sich beim Tierheim Troisdorf melden.

Am 05.03.2022 gegen 22:15 Uhr informierte die Landespolizei in Siegburg, die örtliche Bundespolizei über eine zurückgelassene Katze am Bussteig 1. Ein Bonner hatte sich dem Tier angenommen und die Kollegen der Kreispolizeibehörde in Siegburg verständigt. Die Samtpfote war in einer Transportbox auf einer Wartebank des Busbahnhofs abgestellt oder vergessen worden. Die Streife der Bundespolizei übernahm das verängstigte Tier und vermittelte einen Transport zum Tierheim in Troisdorf. Die grau-weiße Katze ist nicht gechipt, die Suche nach dem Besitzer oder der Besitzerin dauert an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell