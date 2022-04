Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Polizei kontrolliert knapp 90 Fahrzeuge und stellt verschiedenste Verstöße fest

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und des Polizeireviers Leonberg zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr Fahrzeugkontrollen im Bereich des Park+Ride-Parkplatzes parallel der Autobahnanschlussstelle Rutesheim durch. Insgesamt kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten knapp 90 Fahrzeuge und 114 Personen. Beim Großteil handelte es sich um Autos und Motorräder. Aber auch LKW und Anhänger sowie ein Pedelec und ein E-Scooter wurden überprüft. Bei vier PKW-Lenkern ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehend am Straßenverkehr teilgenommen haben. Sie haben entsprechend mit einer Anzeige zu rechnen. Ein 17-jähriger Beifahrer in einem dieser PKW führte mehrere, verdächtige Tütchen, in denen sich vermutlich Drogen befanden, mit sich. Es wird nun eine Anzeige wegen Betäubungsmittelhandels geprüft. Aufgrund von technischen Veränderungen stellten die Polizisten bei mehreren Motorrädern und einem PKW das Erlöschen der Betriebserlaubnis fest. Dies hatte teilweise die Untersagung der Weiterfahrt zur Folge. Ähnlich erging es mehreren Fahrern, die ihre Ladung nicht fachgerecht gesichert hatte. So musste insgesamt acht Mal die Weiterfahrt untersagt werden. Zwei Personen hatten auf das Anlegen des Sicherheitsgurtes verzichtet und ein Fahrer nutzte das Handy während der Fahrt. Auch diese Verstöße wurden angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell