Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Erneuter Betrug über Instant-Massaging-Dienst

Ludwigsburg (ots)

Ein 78-Jahre alter Kornwestheimer wurde am Mittwoch Opfer der bekannten Betrugsmasche via des Instant-Messaging-Dienstes "WhatsApp". Der Mann erhielt eine Nachricht seines vermeintlichen Sohnes. Dieser hatte ihm unter neuer Rufnummer über "WhatsApp" geschrieben, dass sein Mobiltelefon defekt sei und er deshalb auch keine Online-Überweisungen für die nächsten 48 Stunden tätigen und autorisieren könne. In der Folge ergab sich der übliche Nachrichtenaustausch, in dessen Verlauf der "Sohn" den 75-Jährigen zu mehreren Überweisungen aufforderte. Der 75-Jährige überwies mehrere tausend Euro an unterschiedliche Konten, die die Betrüger ihm übermittelten. Erst als sich sein tatsächlicher Sohn bei ihm telefonisch meldete, flog der Betrug auf. Zwei Überweisungen konnten nachträglich gestoppt und rücküberwiesen werden, es entstand jedoch am Ende ein Schaden von über 2.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell